Les promesses du premier forum économique djibouto-saoudien

Le ministre saoudien du développement et de l’Investissement, Dr Majed Bin Abdullah Al Qasabi et 80 hommes d’affaires saoudiens ont participé jeudi au Kempinski au premier forum économique djibouto-saoudien. Cette rencontre a abouti à un accord sur la mise en place d’un conseil conjoint d’hommes d’affaires des deux pays. Le président Ismaïl Omar Guelleh a lui-même ouvert les travaux de ce forum après un discours dans lequel il a salué la tenue d’une telle rencontre.*

Entre le royaume d’Arabie saoudite et la République de Djibouti, les relations sont solides et anciennes et la coopération bilatérale touche presque tous les domaines. Avec la tenue à Djibouti jeudi dernier d’un premier forum économique, les deux pays entendent désormais faire du business ensemble. Ce forum auquel ont participé le ministre saoudien du développement et de l’Investissement, Dr Al Qasabi et des dizaines d’hommes d’affaires du royaume, a été placé sous le patronage du président Ismaïl Omar Guelleh. Le Président a honoré de sa présence ce forum économique. Il a prononcé en langue arabe un discours dans lequel il a exprimé sa vision des relations commerciales et économiques entre les deux pays. Le Chef de l’Etat a salué le caractère hautement positif de ce forum pour le renforcement de l’intégration économique entre la République de Djibouti et le Royaume d’Arabie Saoudite. « Je réitère ici la détermination de Djibouti à servir de relais efficient aux échanges du Royaume d’Arabie Saoudite avec les pays de la région », a dit en substance le Président Guelleh.

Le Ministre saoudien du Commerce et des Investissements qui s’est lui aussi exprimé à la tribune de cet évènement a « remercié la République de Djibouti pour toutes les dispositions déjà prises en vue de faciliter les échanges économiques de son pays avec le reste du monde».

Les travaux de ce forum économique ont débouché sur l’adoption d’un accord prévoyant la mise en place d’un Conseil conjoint d’hommes d’affaires de Djibouti et du Royaume d’Arabie Saoudite.

Les 80 hommes d’affaires saoudiens qui ont participé à ce forum ont pu échanger avec les chefs d’entreprise djiboutiens qui étaient au nombre de 150 jeudi dernier au Kempinski.