Projet d’un terminal de stockage des produits pétroliers à Djibouti : Périple européen du ministre de l’Energie

Dans le cadre d’une tournée européenne, le ministre de l’Energie chargé des Ressources naturelles, Yonis Ali Guedi, a rencontré lundi dernier à Paris les hauts responsables des sociétés Rubis Terminal et Rubis Energie dans leurs sièges respectifs sis aux abords de la capitale française, en l’occurrence le directeur général et le directeur général adjoint (opération et travaux) de Rubis Terminal, MM François Terrassions et Gérard Lafite, d’une part, et le directeur général de Rubis Energie, M. Christian Cochet, d’autre part. Les discussions ont porté sur les possibilités pour le gouvernement djiboutien et le groupe français Rubis de coopérer afin de mettre en place un projet de terminal de stockage des produits pétroliers à Djibouti. Chaque partie a fait part de ses motivations.

Rencontre du ministre de l’Energie avec les hauts responsables des sociétés

Rubis Terminal et Rubis Energie

Chaque partie a fait part de ses motivations et de ses atouts pour concrétiser ce projet dont l’urgence se fait sentir de manière pressante aussi bien à Djibouti que dans les pays limitrophes (Ethiopie, Somalie etc.). La mise en œuvre de ce chantier de grande envergure permettra à Djibouti de conforter sa position de « hub énergétique » régional dans cette zone du monde à forte croissance économique. Les débats ont été constructifs et les deux parties espèrent se retrouver très prochainement en vue d’étudier les voies et moyens pour conclure un partenariat mutuellement bénéfique et durable et entrer ainsi dans la phase d’exécution du projet.

A l’issue de cette rencontre, le ministre poursuivra son périple à Rotterdam (Pays-Bas) et Anvers (Belgique) où la société RUBIS possède des terminaux multifonction (pétrole, produits chimiques, produits agroalimentaires, engrais) et pétroliers de niveau international.

Le ministre a tenu à faire cette tournée européenne pour constater de visu les réalisations du groupe français dans le domaine du stockage des produits pétroliers et demander en conséquence à Rubis de se conformer aux meilleures pratiques industrielles pour la construction du nouveau stockage de Djibouti.

Il est accompagné dans ce périple européen de l’ambassadeur de la république de Djibouti à Paris, Ayeid Mousseid Yahya, du directeur General de la SIHD, Dabar Adaweh Ladieh, et du directeur des hydrocarbures, Wahib Ali Boulo.