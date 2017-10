Projet de ratification des conventions culturelles de 1954 et de 1970 : La commission des affaires étrangères donne son quitus

Le ministre des Affaires Musulmanes, de la Culture, et des Biens Waqfs, Moumin Hassan Barreh, a eu mercredi 11 octobre dernier une réunion de travail avec les membres de la commission des Affaires étrangères de l’Assemblée nationale. Présidée par la députée Aïcha Dabar Guelleh, la rencontre s’est tenue dans la salle des commissions permanentes du Parlement. Le ministre y était entouré du directeur de la culture, Doualeh Hassan Ahmed, et du conseiller technique, Idriss Moussa Ahmed. Il a défendu devant les députés la pertinence de la ratification de deux conventions culturelles. Citons notamment la convention de 1954 en cas de conflits armés et ses deux protocoles ainsi que la convention de 1970 concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l’ importation, l’exportation et le transferts de propriété. M. Moumin Hassan Barreh a ainsi mis en exergue les avantages résultant de l’adoption de ces deux conventions. Il a évoqué l’octroi d’une assistance technique internationale, le renforcement des capacités, la mise en place des mécanismes de soutien pour la protection des biens culturels, la structuration du milieu d’exploitation des biens culturels (antiquaires, galeries marchandes d’arts etc.), l’établissement d’un registre national des biens culturels, le renforcement des services techniques chargés de la préservation et la réglementation du patrimoine culturel. Les arguments du ministre des Affaires Musulmanes, de la Culture, et des Biens Waqfs ont du convaincre les députés de la commission permanente des affaires étrangères de l’Assemblée nationale. Puisque les parlementaires ont accueilli favorablement cette initiative qui redynamisera davantage le secteur de la culture.