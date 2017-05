Projet de gestion des déchets solides : Un atelier sur les points de regroupement

Sous le haut patronage du ministre de l’Intérieur et de la secrétaire d’Etat chargée des Affaires Sociales, l’ADDS, en partenariat avec la commune de Balbala, a organisé lundi 15 mai dernier dans le city hall un atelier d’information sur le projet de gestions des déchets solides à Balbala, comportant la sensibilisation sur la construction et la gestion de 8 points de regroupement dans le city hall à Balbala. L’événement a regroupé sur place la secrétaire d’Etat des affaires sociales, Mouna Osman Aden , le directeur de l’AFD, Philippe Collignon, le président de la commune de Balbala, Waberi Nour Eleyeh, le directeur du développement social de l’ADDS, Dirieh Farah Souldan, les porte-voix de différentes associations de la commune de Balbala , les élus locaux, les chefs des quartiers de la commune de Balbala et un parterre d’invités.

Notre capitale comme toute grande capitale du monde est confrontée à des défis multiformes qui se traduisent par une croissance démographique effrénée et une rapide extension des zones urbaines et périurbaines. Cette perspective urbaine nécessite une réponse rapide et efficace des autorités publiques et en particulier des institutions en charge de la gestion urbaine.

L’objectif de cet atelier est d’améliorer la situation sanitaire et environnementale des quartiers de Balbala, améliorer le cadre de vie de la population de Balbala par la gestion des points de regroupement et créer des emplois par la restructuration du secteur informel de pré-collectes de déchets.

Cet atelier est un tournant dans la vie du projet, pour que les parties publiques et civiles de la commune s’approprient tant la localisation que le fonctionnement des points de regroupement (soit une rampe de déversement encadrée de deux bennes qui seront emportées par les camions de l’OVD).

Une équipe de facilitateurs orchestrée par l’ADDS agit dans ce sens depuis 2mois pour faire connaître le projet dans les quartiers et auprès des pré-collecteurs.

Dans son allocution faite sur place la secrétaire d’Etat des affaires sociales Mme Mouna Ahmed Osman” a rappelé que les efforts du Gouvernement se sont intensifiés ces dernières années pour encadrer et accompagner les mutations auxquelles notre capitale fait face notamment en ce qui concerne l’épineuse problématique de la gestion des déchets solides”.

La secrétaire d’Etat des affaires sociales Mme Mouna Ahmed Osman a souligné” que le projet, objet de vulgarisation, est une réponse opérationnelle à cette problématique. Il vise à lutter contre la pauvreté et à améliorer le cadre de vie de nos concitoyens et concitoyennes.

Ce programme, cependant, n’aura les effets attendus qu’avec une prise de conscience et une forte adhésion de l’ensemble des ménages. Les autorités ainsi que la société civile ont aussi leur part de responsabilité”.

La ministre a exhorté “les autorités préfectorales et communales, les élus locaux, les conseils de quartier, les chefs de quartier et les structure de la société civile à s’impliquer totalement dans la sensibilisation des usagers de ces points de regroupement quant a leur impact sur le cadre de vie et sur leur valeur ajoutée en termes de santé publique”.

Mohamed Chakib