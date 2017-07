Projet d’autonomisation économique des femmes et de renforcement des communautés : Le MFF distribue des machines à coudre aux femmes vulnérables de Damerjog

Une délégation, conduite par le secrétaire général par intérim du Ministère de la Femme et de la Famille, Mohamed Abdi Guedi, s’est rendu hier au village de Damerjog dans la région d’Arta. Ce déplacement est intervenu dans le cadre de la mise en œuvre du projet d’autonomisation économique des femmes et de renforcement des communautés. Les visiteurs n’étaient pas venus les mains vides. Ils ont distribué sur place une dizaine de machines à coudre. La cérémonie de remise de ces matériels s’est déroulée en présence du sous-préfet de Damerjog, Abdou-Chahid Nour Youssouf, de la représentante de l’organisation non gouvernementale LIA qui a financé cette initiative, Precillia Khamvath, de la vice présidente du conseil régional d’Arta, Filsan Elmi Hassan, la responsable de la commission santé de l’UNFD, Roukya Youssouf Ali, des porte-voix d’associations féminines locales.

Les uns et les autres ont salué cette initiative. D’autant plus qu’elle a bénéficié aux femmes vulnérables de Damerjog. S’adressant aux bénéficiaires, le sous-préfet Abdou-Chahid Nour Youssouf leur a demandé d’utiliser les machines à coudre de ce matériel de couture à bon escient. On retrouve des échos similaires dans le discours du secrétaire général par intérim du MFF. A l’entendre, l’octroi de ces machines à coudre est une réponse concrète aux doléances formulées par les femmes lors de l’inauguration du poulailler de Damerjog par la ministre de la Femme et de la Famille au mois de mai dernier. «Ces machines à coudre vont contribuer au renforcement de capacités des femmes vulnérables. Il s’agit de faciliter leur autonomisation économique à travers un accompagnement. L’objectif visé par ce biais est la mise en place d’activités génératrices de revenus», a affirmé M. Mohamed Abdi Guedi.

Rachid Bayleh