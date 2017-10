Programme Salam pour les droits humains : Les communautés du sud réunies à Ali-Addé

Dans le cadre du programme Salam de protection et de promotion des droits humains, les comités de gestion communautaires du sud se sont retrouvés dans la localité d’Ali-Addé pour mettre en commun leurs idées mais aussi rendre compte de l’état d’avancement des activités de terrain dans leurs localités respectives. Temps forts.

Ils venaient d’Assamo, de Dikhil, de Gourabouss, d’Arta mais aussi de Wéa et d’autres localités de l’extrême sud du pays pour vivre à Ali-Addé des moments de partage et de communion. Car le programme SALAM les soude autour d’un projet humain : celui de défendre les intérêts des femmes et des enfants contre toute forme de préjudice.

L’UNFD, avec le soutien de l’UNICEF, travaille aux côtés des comités de gestion communautaires dans tout le pays afin d’informer et de sensibiliser les communautés sur les questions liées à la protection des enfants et les mutilations génitales féminines.

Les forces vives du Sud du pays étaient au grand complet et la mobilisation était forte chez les sentinelles des droits humains qui ont organisé des séminaires et des rencontres intercommunautaires tout au long du mois de septembre dernier.

Les rencontres intercommunautaires ont été des moments d’échanges et de discussions riches et animées parmi les populations locales. Comme à chaque fois, les uns et les autres ont réitéré leurs engagements en faveur de la protection et la promotion des droits humains fondamentaux.

L’occasion aussi de relancer et de renforcer la lutte contre les pratiques néfastes, comme les mariages précoces et les MGF, la promotion des bonnes pratiques sanitaires et des comportements responsables, etc.

Les responsables des comités de gestion communautaires ont fait le bilan de la campagne de sensibilisation et de conscientisation des familles sur différents sujets. Tout d’abord, ils se sont intéressés au recensement des naissances non enregistrées et des démarches auprès des autorités de l’état civil. Les bilans statistiques dressés avaient de quoi donner satisfaction aux comités de gestion communautaires.

L’inventaire a également pris en compte les cas d’enfants malnutris qui ont été détectés, en vue de leur offrir des prises en charge efficaces par les services compétents de l’Etat et des agences spécialisées. Les pratiques affreuses d’excision ont été une fois de plus fustigées et les CGC se sont réjouis du net recul des « envies d’exciser leurs enfants » chez les plus récalcitrants. Une campagne de détection a permis de mettre à jour des cas de jeunes filles excisées par des sages-femmes ou encore la persistance de la pratique d’excision dite « Sunna».

L’allaitement maternel, la vaccination, la prévention des MGF mais aussi des violences conjugales, l’usage d’alcool et de drogues, les mariages précoces, et les travaux lourds entre autres ont fait le lit des messages et des actions de sensibilisation.

La jeunesse et les anciens ainsi que les leaders d’opinions, les responsables de quartiers et toute la communauté avaient pris part aux longs et vifs échanges entre les comités de gestions communautaires qui se sont fortement mobilisés parmi les forces vives des différentes localités.

