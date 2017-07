Programme d’adaptation des moyens de subsistance au changement climatique : Djibouti et la BAD signent un accord de financement de plus de 5 millions de Dollars US

Le cabinet du Ministère de l’Economie et des Finances, chargé de l’Industrie, a abrité jeudi dernier, une cérémonie de signature d’une convention de financement, d’un montant de 5.077. 778 Dollars US.

Le ministre de l’Economie et des Finances, chargé de l’Industrie, Ilyas Moussa Dawaleh, et le directeur régional de la Banque africaine de développement(BAD) ont paraphé le protocole d’accord en présence du ministre de l’Agriculture, l’Eau, la Pêche, l’Elevage, chargé des Ressources Halieutiques, Mohamed Ahmed Awaleh.

La conclusion de cet accord s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du programme d’adaptation des moyens de subsistance au changement climatique en milieu rural. Les communautés agropastorales résidant dans les zones semi-arides en sont les principales bénéficiaires. Car celles-ci sont particulièrement exposées aux effets du changement climatique. Le constat soulève la pertinence de l’amélioration de la résilience de ces communautés agropastorales, et donc leur adaptation au changement climatique. C’est tout le sens du programme en question. Lequel couvre plusieurs zones bien ciblées à Djibouti. Le projet comprend diverses composantes. Citons notamment la réduction des conséquences du changement climatique sur les moyens de subsistance en milieu rural, le financement des mesures d’adaptation et des services connexes via la valorisation des connaissances traditionnelles et du savoir-faire des communautés pastorales et agropastorales. Il s’agit de faciliter par ce biais l’appropriation collective des techniques et pratiques durables chez les populations rurales en situation de vulnérabilité. A l’issue de la cérémonie de signature de ce protocole d’accord, le directeur régional de la BAD s’est félicité de la poursuite des efforts du gouvernement djiboutien, tournés vers la préservation des moyens de subsistance en milieu rural dans le contexte de sécheresse récurrente.