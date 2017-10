Primature/Ambassade de France : Les échanges commerciaux franco-djiboutiens au cœur des discussions

Le Premier ministre, Abdoulkader Kamil Mohamed, a accordé hier une audience au chef de la représentation diplomatique française à Djibouti, Christophe Guilhou. L’entrevue s’est tenue au salon d’honneur de la Primature. La rencontre est intervenue après la récente prise de contact que le Premier ministre a eu avec des représentants du Conseil Français des Investisseurs en Afrique (CIAN). Ainsi, le Premier ministre et le diplomate français ont évoqué les voies et moyens propices au renforcement de la coopération économique franco-djiboutienne. Les deux personnalités ont convenu de la nécessité pour toutes les parties prenantes de conjuguer leurs efforts à cet effet. Un préalable dont la satisfaction permettra de rehausser le niveau d’échanges commerciaux entre les deux pays amis. « Il y’ a là des efforts à faire dans ce domaine », a déclaré en substance M. Abdoulkader Kamil Mohamed sous les flashs et crépitements des cameras des professionnels de la presse locale. Le Premier ministre a ensuite assuré l’ambassadeur Christophe Guilhou de sa disponibilité et celle du gouvernement djiboutien pour faire avancer la relation économique entre la République de Djibouti et la République Française.