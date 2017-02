Primature – Le Premier ministre rencontre la nouvelle représentante de l’UNICEF

Le Premier ministre, Abdoulkader Kamil Mohamed, a rencontré hier la nouvelle représentante de l’UNICEF à Djibouti, Djanabou Mahondé. L’entrevue s’est déroulée au salon d’honneur de la Primature dans une atmosphère conviviale.

Après les premiers mots de bienvenue du Premier ministre, la responsable onusienne l’a remercié pour son accueil chaleureux. Elle a ensuite estimé opportune et hautement appréciable la poursuite des efforts du gouvernement djiboutien, tournés vers la promotion du genre en général, et l’amélioration des conditions de vie des enfants et femmes en particulier.

Mme Djanabou Mahondé s’est dit prête à mobiliser les appuis et ressources nécessaires en vue de faciliter l’atteinte des objectifs de la politique sociale des autorités gouvernementales.

Le Premier ministre en a pris bonne note. Il s’est félicité du rôle prépondérant que l’UNICEF joue dans la mise en œuvre des programmes nationaux d’éducation et de protection des droits de l’enfant, et de lutte contre la malnutrition infantile. M. Abdoulkader Kamil Mohamed a rappelé que le social est au cœur de l’action gouvernementale.

Il s’agit, a-t-il souligné, de soustraire par ce biais les enfants et femmes vulnérables aux affres de la précarité, et donc d’assurer leur accès aux soins et aux formations de qualité. Il a émis le souhait de voir la nouvelle représentante de l’UNICEF appuyer davantage l’exécution de ces programmes.

En ce sens, il attend d’elle qu’elle puisse apporter les expertises de son institution onusienne auprès des différents départements ministériels concernés.

Enfin, le Premier ministre a assuré son interlocutrice de la pleine disponibilité du gouvernement et de la sienne pour l’aider à accomplir ses missions au caractère vital sous les cieux djiboutiens.