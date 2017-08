Primature – Le Premier ministre reçoit une délégation somalienne

Le ministre de la Communication, chargé des Postes et Télécommunications, Abdi Youssouf Sougueh, a introduit une délégation somalienne conduite par son homologue somalien, Abdi Ashur Hassan, auprès du Premier ministre, Abdoulkader Kamil Mohamed. L’entrevue s’est tenue au salon d’honneur de la Primature. Notons la présence sur les lieux de l’ambassadeur de Djibouti en Somalie, Aden Hassan Aden, et du directeur général de Djibouti Telecom, Mohamed Assoweh Bouh.

La rencontre a porté sur les relations d’amitié et de coopération que les deux pays frères entretiennent depuis longtemps. Il a aussi été question du partenariat djibouto-somalien dans le secteur des nouvelles technologies de l’information et communication. Ainsi, le ministre somalien a remercié le Premier Ministre pour son accueil et a exprimé sa joie d’être à Djibouti. Il a expliqué le but de sa visite de travail qui est le renforcement des liens de coopération entre les deux pays dans les domaines des télécommunications et des postes. Il s’est dit satisfait de son séjour de travail au cours duquel il a pu s’imprégner davantage du potentiel de Djibouti Telecom. Il a en outre émis le souhait de voir les échanges d’information s’accroître entre les deux pays en matière des télécommunications.

En réponse, le Premier ministre a souligné l’importance que revêtent les TIC dans l’émergence d’activités et la création d’emplois. Il a aussi soulevé l’intérêt de la sécurité du secteur qui va de pair avec le développement de la TIC, puisque la sous région est en proie aux violences des terroristes qui utilisent la nouvelle technologie à de fins criminelles. D’où l’existence d’une volonté politique au sommet de l’Etat djiboutien qui vise au renforcement de la coopération dans les échanges d’informations dans ce domaine.

M. Abdoulkader Kamil Mohamed a par ailleurs mis en exergue le respect des engagements pris par la République de Djibouti dans la formation du contingent somalien et le maintien de la paix en Somalie via le déploiement du bataillon Hiil sous la bannière de l’Union Africaine. Il a exhorté les deux parties à travailler en étroite collaboration afin de développer ce secteur porteur d’innovations et de mieux lutter contre les piratages informatiques et autres sources d’insécurité sur le cyberespace.