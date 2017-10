Primature : Le Premier ministre décore William Lacy Swing

Le Premier ministre, Abdoulkader Kamil Mohamed, a reçu mardi dernier, au salon d’honneur de la Primature, le directeur général de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), William Lacy Swing.

L’occasion pour le Premier ministre d’élever le haut responsable onusien au rang de chevalier de l’Ordre du 27 Juin.

Le directeur général de la police nationale, le colonel Abdillahi Abdi Farah, a introduit mardi dernier le directeur général de l’Organisation internationale pour les migrations(OIM), William Lacy Swing, auprès du Premier ministre, Abdoulkader Kamil Mohamed. L’entrevue s’est déroulée au salon d’honneur de la Primature. Et ce, faut-il préciser, en présence de la cheffe de mission de l’OIM à Djibouti, Lalini Veerassamy.

Le haut fonctionnaire des nations unies a remercié le Premier ministre pour son accueil et sa disponibilité. Il n’a pas manqué de rendre hommage au peuple djiboutien pour sa solidarité envers les refugiés. « C’est un petit pays mais qui a une grande hospitalité et un accueil chaleureux », a-t-il souligné.

M. William Lacy Swing a ensuite abordé les conséquences du conflit sévissant au Yémen avant de revenir sur sa visite au camp Markazi à Obock. Pour sa part, le directeur général de la police nationale a indiqué que cette rencontre a permis au directeur général de l’OIM et au Premier ministre de soulever la problématique de la migration et les nombreuses difficultés liées aux flux migratoires. « Les plus hautes instances de l’Etat font de la résolution de ce problème une priorité. Il est important de gérer cette question de la manière la plus humaine possible. La gestion de l’afflux des migrants au pays reste une question sensible», a rappelé le colonel Abdillahi Abdi Farah. Prenant la parole en dernier lieu, le Premier ministre a affirmé que le problème de la migration représentait un phénomène mondial et que Djibouti essayait de faire de son mieux pour accueillir les réfugiés.

« Nous essayons de faire face à ce flux de migrants, tout en restant vigilants face à la menace des terroristes qui exploitent ce chemin », a déclaré en substance M. Abdoulkader Kamil Mohamed.