Primature – Le Premier ministre décore le secrétaire général de l’UIP

Le Premier ministre, Abdoulkader Kamil Mohamed, a reçu le secrétaire général de l’Union interparlementaire(UIP), Martin Chungong, dimanche dernier au salon d’honneur de la Primature. L’entrevue s’est déroulée en présence du président de l’Assemblée nationale, Mohamed Ali Houmed, et de plusieurs autres parlementaires djiboutiens. Le visiteur de marque est le premier africain à diriger l’UIP. Une organisation qui a été créée, il y’a de cela 120 ans.

Après les mots de bienvenue du Premier ministre, M. Martin Chungong l’a d’emblée remercié pour l’accueil chaleureux qu’il lui a réservé. Il a également salué la politique du gouvernement en faveur de la promotion de la femme et du développement national.

Il s’est dit heureux d’avoir constater la présence des députées dans l’Assemblée nationale. Il a en outre appelé de ses vœux le renforcement de cette présence féminine au sein de l’hémicycle nationale.

Par ailleurs, le secrétaire général de l’UIP a évoqué l’objet de sa visite de travail en République. Sa venue au pays est, a-t-il souligné, motivée par l’engagement des acteurs de la diplomatie parlementaire au service du développement durable au niveau national, régional, continental, et international. Il a émis le souhait de voir le Parlement djiboutien jouer pleinement son rôle dans les arcanes de l’UIP. Il a affirmé qu’il appuierait les démarches de l’Assemblée nationale dans ce sens. En réponse, le Premier ministre a assuré son hôte de la pleine disponibilité du gouvernement et de la sienne pour poursuivre les efforts tournés vers l’amélioration de la condition féminine à tous les niveaux, et la consolidation des acquis du progrès social des populations locales sur toute l’étendue du territoire national. Ensuite, M. Abdoulkader Kamil Mohamed et son interlocuteur ont discuté des derniers développements du contexte politique et sécuritaire prévalant dans la sous-région.

A l’issue de l’entretien, le Premier ministre a élevé le secrétaire général de l’UIP au grade d’officier de l’ordre national du 27 juin.