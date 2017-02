Primature – Le Premier ministre décore le patron de la BMCE

Le Premier ministre, Abdoulkader Kamil Mohamed, a élevé jeudi 9 février, au salon d’honneur de la Primature, le président-directeur-général de la banque marocaine du commerce extérieur (BMCE), Othman Ben Jelloun, au rang de commandeur de la grande étoile de Djibouti.

Le Premier ministre, Abdoulkader Kamil Mohamed, a accueilli jeudi 9 février, au salon d’honneur de la Primature, le président-directeur-général de la banque marocaine du commerce extérieur(BMCE), Othman Ben Jelloun. L’entrevue s’est déroulée en présence du ministre auprès de la Présidence, chargé des Investissements, Ali Guelleh Aboubaker.

Le Premier ministre a saisi l’occasion pour décerner au patron de la BMCE la médaille de commandeur de la grande étoile de Djibouti. L’heureux récipiendaire est le principal actionnaire de la BOA (Bank Of Africa). Il a su tisser un vaste réseau d’alliances internationales avec son groupe bancaire depuis les années 70. Il a orienté son business vers l’étranger et surtout en Afrique. Il a été décoré pour son leadership dans le monde des affaires et la forte implantation de son groupe dans 20 pays d’Afrique, y compris le nôtre. L‘homme d’affaires est résolument engagé dans le développement d’une finance durable et inclusive, et la promotion de l’entrepreneuriat à travers le continent africain. Dans cette optique, il a voulu jeter les bases solides de relations de confiance et des liens d’amitié profonde avec les autorités et leaders des pays d’Afrique.

Avec son style novateur, Othman Ben Jelloun a imposé l’empreinte de la BMCE qui est devenue aujourd’hui un partenaire fiable pour l’Afrique en général et pour Djibouti en particulier. Jeudi dernier au salon d’honneur de la Primature, le banquier marocain s’est dit réjoui de se voir élever au rang de commandeur de la Grande Etoile de Djibouti. Il a remercié le Premier ministre et l’ensemble du peuple djiboutien pour la remise de cette distinction honorifique. Il a également mis en exergue sa volonté à œuvrer au développement économique du contient africain et plus particulièrement celui de Djibouti.

« Je déploierai les efforts nécessaires au renforcement des relations d’amitié confiantes qui existent entre nos deux pays frères », a déclaré en substance M. Othman Ben Jelloun. En réponse, le Premier Ministre a salué le remarquable travail formidable du banquier marocain. Il a exhorté la BCME à participer activement au développement économique du pays.