Prévention de la malnutrition maternelle et infantile : Des mères-conseillères et des facilitatrices mieux averties à Dikhil

L’Agence djiboutienne de développement social(ADDS) a organisé du 31 octobre au 1er novembre 2017, dans la région de Dikhil, un atelier de formation sur la prévention de la malnutrition maternelle et infantile à base communautaire. L’initiative ciblait des nouvelles mères-conseillères et des facilitatrices de trois sous-préfectures de la région de l’unité, à savoir As- Eyla, Mouloud et Yoboki. Elle rentrait dans le cadre de la mise en oeuvre du projet des « filets sociaux de sécurité ».

Il s’agit en effet d’un programme visant à promouvoir un changement de comportements à travers divers canaux de communication et de prestation comme les visites à domicile, les animations des séance d’information en groupe ou l’organisation des activités culinaires, telles que la prise de poids et de taille, la promotion de l’allaitement maternelle exclusive…etc.

D’une durée de 2 jours, l’atelier de formation s’est déroulé dans la salle de conférence du conseil régional de Dikhil. Placée sous l’égide du président du conseil régional de Dikhil, Abdourahman Yonis Arreh, la cérémonie inaugurale de ces assises a vu la participation de 20 mères-conseillères et 5 facilitatrices. Les unes et les autres sont appelées à s’approprier les bonnes pratiques nutritionnelles et sanitaires.

Un préalable dont la satisfaction devrait contribuer au renforcement des capacités des mères-conseillères qui sont déjà actives dans la communauté de Dikhil-ville.

Celles-ci seront des relais communautaires chargées de sensibiliser leurs congénères dikhiloises sur l’importance de l’utilisation des services de soins de santé de base tels que les consultations pré et post-natales, les accouchements assistés, les vaccinations, les soins préventifs de l’enfant…etc.

HA