Le mot du Président : Puisse Allah, le Tout-puissant, raffermir dans nos cœurs notre attachement à la paix et à la patrie !

Face à un monde de plus en plus menaçant et devant la tentation de l’extrémisme qui met en péril notre vivre-ensemble, nous croyons à la tolérance, à la modération, à la générosité, à l’ouverture aux autres, à toutes ces valeurs communes aux deux mondes auxquels Djibouti appartient. Car Djibouti est africaine mais elle est aussi arabe et nous croyons à ce qui existe de meilleurs dans ces deux mondes et nous aspirons à en être l’émanation et la digne représentation. À l’heure où le monde musulman et les nations arabes sont confrontés à des divisions sans précédent, nous souhaitons communier et exprimer, plus que jamais, notre attachement à l’unité de la Oumma, et à la fraternité et à la solidarité entre ses membres. Nous déplorons d’assister à la chute de ces villes, de ces civilisations millénaires, berceaux de l’islam; de les voir emprunter le chemin funeste de l’autodestruction et du déshonneur.