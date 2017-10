Le président Kovind reçu avec les honneurs militaires au palais de la République

En visite officielle à Djibouti depuis mardi après-midi, le président indien, M. Ram Nath Kovind, accompagné de son épouse, Savita Kovind, et de plusieurs hauts responsables indiens, a été reçu hier au palais de la République par le président Ismaïl Omar Guelleh et la Première Dame, Kadra Mahmoud Haid. Les honneurs militaires ont été rendus à l’illustre hôte du président Guelleh par une unité de la Garde républicaine. Au cours de leur entretien, le président Ismaïl Omar Guelleh et le président indien, Ram Nath Kovind ont passé en revue un certain nombre de sujets d’intérêt commun avant de participer à une réunion élargie à leurs délégations respectives. A l’issue de ces travaux, un accord de consultation bilatérale a été signé entre les deux parties par le chef de la diplomatie djiboutienne, Mahmoud Ali Youssouf, et le vice-ministre indien des Affaires étrangères, Dnyaneshwar Mulay. Cet accord paraphé sous l’égide des deux présidents aura été l’événement marquant de cette journée. Cet accord devrait servir de cadre général à une coopération bilatérale efficiente et fructueuse entre les deux pays. Les relations entre la République de Djibouti et l’Inde n’ont eu de cesse d’évoluer au cours des dix-huit dernières années. On se souvient en effet que l’Inde a été l’un des tout premiers pays visités par le chef de l’Etat djiboutien après son élection en 1999. Géant économique et démographique, l’Inde est aussi une puissance technologique et industrielle et notre petit pays, placé au confluent des plus grandes routes maritimes, entend tisser avec ce grand pays des liens étroits afin de réussir son industrialisation. La réalisation d’une gigantesque zone franche industrielle à PK 23 s’inscrit dans le cadre de la stratégie mise en place pour favoriser la création d’usines et d’industries. La localité de Damerjog est elle aussi redéfinie comme pôle économique destiné à abriter les usines et autres structures industrielles. Le couple présidentiel indien, M. et Mme Kovind ainsi que les membres de la délégation indienne ont été les hôtes à déjeuner du président Ismaïl Omar Guelleh et de la Première Dame, Kadra Mahmoud Haid au palais de la République.