Le Président Guelleh condamne avec force l’attentat terroriste dirigé contre l’Egypte

Le président de la République, Ismaïl Omar Guelleh, a condamné avec force, samedi dernier depuis la Chine où il se trouvait en visite officielle, l’attaque terroriste dirigée vendredi contre l’Egypte, qui a causé la mort de plus de 300 personnes et fait une centaine de blessés. Dans sa condamnation, le chef de l’Etat djiboutien a décrit « les commanditaires et auteurs de l’attaque sanglante dirigée contre la mosquée de la province égyptienne du Sinaï comme des tristes agents à la solde d’objectifs criminels. » « Ceux qui viennent verser aujourd’hui le sang de personnes innocentes en Egypte ont le même état d’esprit que tous les terroristes du monde », a-t-il indiqué. «Il s’agit de gens sans foi ni loi dont le recours à la violence extrême est devenue la matrice préférée pour punir les peuples qui refusent leur diktat », a-t-il fait remarquer. « Je reste entièrement d’avis que le triomphe des sociétés libres sur le terrorisme contemporain réside dans une lutte acharnée et sans merci contre les extrémismes de tout bord et le fanatisme », a poursuivi le Président Guelleh, exprimant sa « solidarité et compassion » à son homologue égyptien, Abdoul Fatah Al Sissi. « Le peuple et le gouvernement de Djibouti se joignent également à moi pour manifester leur sympathie au peuple frère d’Egypte dans l’épreuve terrible de cette nouvelle tragédie », a-t-il dit avant de demander que ses « sincères condoléances soient étendues aux familles, amis et proches de l’attaque terroriste du Sinaï ».