Le mot du Président : Etre en phase avec son époque

Nous vivons un véritable tournant de notre histoire où plusieurs indicateurs comme le taux de croissance, le dynamisme régional, notre jeunesse africaine en plein essor et de plus en plus diplômée nous autorisent à être optimiste pour notre avenir. Tout cela nous rassure sur nos capacités à affronter le monde avec beaucoup de réalisme et à toujours aller de l’avant.Mais pour atteindre nos objectifs, il faudra travailler sur l’acquisition de plus de savoir et de connaissance avec pour vecteur du progrès la recherche et un enseignement de qualité en phase avec son époque, avec les exigences de modernisation de notre économie mais aussi avec les défis de notre époque.