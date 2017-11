Le mot du Président : LE DEVOIR DE CITOYENNETÉ

Notre citoyenneté doit être le levain d’une administration moralisée, rigoureuse et éthique, parce que l’administration est l’émanation de la République. Notre citoyenneté doit inspirer à notre système éducatif ingéniosité et audace afin qu’il continue de former les leaders de demain, parce que l’Education est l’âme de la République. Notre citoyenneté doit rendre notre action sociale suffisamment proactive, suffisamment attentive aux besoins des plus fragiles pour jeter les ponts de solidarités entre les hommes et entre les territoires, parce que c’est là la vocation d’une République. C’est là son premier devoir !