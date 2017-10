Le président de la République inaugure l’école d’excellence de Djibouti

Le président de la République, Ismaïl Omar Guelleh, a parrainé l’inauguration officielle de l’école d’excellence, sise au PK13. Une première du genre dans le pays.

Il s’agit d’un établissement qui accueillera, à l’issue d’un test préalable, les enfants les plus éveillés et les mieux à mêmes d’assimiler rapidement les connaissances intellectuelles»

L’école d’excellence a ouvert ses portes le 10 septembre 2017. Elle a été inaugurée officiellement hier par le chef de l’Etat, M. Ismaïl Omar Guelleh, en présence du ministre de l’Education nationale, M. Moustapha Mohamed Mahamoud, et de l’ambassadeur de Chine à Djibouti, M. Fu Huaqiang.

Après avoir dévoilé la plaque d’inauguration, le président Ismaïl Omar Guelleh a pu visiter les salles spécialisées de l’école. Il a fait de longues haltes dans les salles informatiques, les laboratoires, les smart class room ou classes intelligentes, mais aussi les salles multimédias, les centres de documentations et d’information ainsi que le réfectoire et les installations sportives.

Fait marquant : deux élèves de 2ème et 6ème années de l’école d’excellence ont assuré la visite guidée du président de la République, entouré du ministre de l’éducation nationale et de l’ambassadeur chinois. Enchanté par cette agréable compagnie, le chef de l’Etat a vivement remercié ses jeunes guides pour cette agréable visite de cet établissement d’exception.

Le président Guelleh a par ailleurs partagé son enthousiasme avec les élèves des différentes classes dont il a découvert les conditions de travail optimales au sein des classes intelligentes ou Smart Class room mais aussi dans les salles laboratoires dédiées aux sciences et aux langues. Il a profité de l’occasion pour échanger avec les enseignants et les élèves.

D’autre part, le ministre de l’éducation nationale et de la formation professionnelle, M. Moustapha Mohamed Mahamoud, a profité de l’occasion pour signer un mémorandum d’entente avec le directeur général du groupe chinois Haier pour l’Afrique et le moyen Orient, M. Robinson Luo. Ce mémorandum d’entente permettra au MENFOP d’acquérir avec certaines facilités les équipements numériques et informatiques nécessaires à la politique numérique de l’école publique.

A termes, il est prévu que le fabricant chinois de matériels et équipements informatiques et numérique installe à Djibouti une unité de production de son usine à Djibouti pour faciliter l’accès des outils informatiques et démocratiser l’usage du numérique à l’ensemble des écoles publiques.

De son côté, le secrétaire général du MENFOP, M. Mohamed Abdallah Mahyoub, a paraphé une convention de coopération avec le directeur général de Sahara Global Education, M. Ayman Loutfi Taha. Le groupe possède l’International School of Africa (ISA) ou Ecole International d’Afrique. L’accord de coopération stipule que l’ISA apporte son expertise et assure des formations à l’équipe pédagogique et aux documentalistes du centre d’information et de documentation de l’école d’excellence. Les deux hommes se sont félicités de cet accord de coopération et ont exprimé le souhait de renforcer le travail en commun entre l’école publique et l’International School of Africa. Don de la république populaire de Chine qui l’a construit et équipé, l’établissement scolaire jouit d’infrastructures modernes et possède des salles de classe spécialisées dotées d’équipements et de matériels de dernière génération. L’école accueille cette année quelque 125 élèves triés sur le volet. Ceux-ci sont répartis en cinq divisions pédagogiques, dont notamment une classe de 2ème année, deux classes de 3ème année et deux classes de 6ème année.

Un accent particulier est mis sur l’enseignement des mathématiques et les sciences expérimentales. Les langues internationales, tel l’arabe et l’anglais en plus du français, sont renforcées pour former de parfaits trilingues et les technologies de l’information et de la communication dans l’enseignement sont partie intégrante des programmes et des pratiques pédagogiques.

L’école d’excellence est unique en son genre et réunit toutes les conditions de la stimulation et de l’épanouissement intellectuels et personnels et accroit les chances de réussite scolaire et professionnelle des élèves.

MAS