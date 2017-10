Le président de la région éthiopienne du Harar reçu par le Premier ministre

Le président de la région du peuple Harari, M. Murad Abdulhadin, en visite à Djibouti, a été reçu en audience hier par le Premier ministre Abdoulkader Kamil Mohamed. La rencontre s’est déroulée en présence du Président de l’Assemblée nationale, M. Mohamed Ali Houmed. Le Président de la région du Harar séjourne dans la capitale à l’invitation du président de l’Assemblée nationale, M. Mohamed Ali, pour participer à la séance d’ouverture des travaux de l’Assemblée nationale. Le visiteur a chaleureusement remercié le Premier ministre pour son accueil et a souligné les liens historiques et culturels liant les deux pays depuis longtemps. Cette visite officielle du Président de la région du peuple Harari, neuvième région autonome d’Ethiopie, démontre ainsi l’intérêt de la ville de HARAR de renforcer les liens historiques et culturels et de mettre en place des projets de coopération.

Pour sa part, le Premier ministre a évoqué avec son hôte le lien historique et culturel que partagent les deux pays depuis des siècles et n’a pas manqué de hommage à cette ville mythique et cosmopolite. Il a évoqué la richesse culturelle du Harar, son patrimoine architectural, son cosmopolitisme, etc.