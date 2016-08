Le président de la région autonome du Puntland reçu par le chef de l’Etat

Reçu hier par le président Ismaïl Omar Guelleh, le président de la région autonome du Puntland a sollicité l’appui de Djibouti dans le domaine portuaire et aéroportuaire. L’entrevue a eu lieu en présence du président de l’APZF.

Une délégation conduite par M. Abdelwali Mohamed Ali, président de la région somalienne autonome du Puntland, a été reçue hier au palais de la République par le président Ismaïl Omar Guelleh. Le président du Puntland était accompagné de son ministre du Commerce Abdiwali Hersi Abdilleh, de son conseiller Said Mohamed Ragueh et du directeur de l’Agence d’exploitation du pétrole et des ressources minières, Abdoulaziz Mahmoud Ali. Côté djiboutien, le président de l’Autorité des ports et des zones franches, Aboubaker Omar Hadi, a assisté à l’entrevue.

Au cours de cette rencontre dédiée au renforcement du niveau d’échanges économiques et commerciaux, le Président Guelleh et son hôte ont identifié ensemble un nombre important de secteurs économiques où il serait possible de coopérer. « J’ai sollicité que Djibouti nous apporte son expertise dans notre volonté d’acquérir des infrastructures portuaires et aéroportuaires développées », a souligné M. Abdelwali qui s’est dit optimiste quant à cette assistance djiboutience en raison des liens anciens et « familiaux » entre sa région et la République de Djibouti.