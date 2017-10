Le président de l’Assemblée nationale en visite de travail en Russie

Entamée mercredi dernier, la visite de travail du président de l’Assemblée nationale en Russie se poursuit. Après Moscou, première étape de sa visite, le président Mohamed Ali Houmed, accompagné de notre ambassadeur en Russie, le Dr Mohamed Ali Kamil, s’est rendu hier à Saint Petersburg, seconde étape de sa visite.

Dans le cadre des relations de coopération entre la Fédération de Russie et la République de Djibouti, le président de l’Assemblée nationale, M. Mohamed Ali Houmed, a entamé mercredi dernier une visite de travail en Russie. A Moscou, première étape de son périple russe, le président de l’Assemblée Nationale s’est rendu au siège de la Douma où il a rencontré le vice-président du parlement chargé de l’Afrique, M. Zhukov Alexander ainsi que M. Rasul Botashev membre de la commission des affaires étrangères et d’autres commissaires et hauts fonctionnaires de son administration.

Au cours de cet entretien, le président Mohamed Ali et le vice-président de la Douma ont échangé sur des sujets d’actualité dont, entre autres la tenue de la 137ème assemblée de l’Union interparlementaire qui devait s’ouvrir hier à Saint Petersburg et où la délégation parlementaire de la République de Djibouti auprès de l’UIP a déposé un projet de résolution en point d’urgence intitulé : « L’implication et l’engagement actif des parlements dans le maintien de la sécurité et de la paix internationales, par l’appui d’une solution politique ».

Par ailleurs, les deux présidents ont pris note de la convergence des points de vue des deux pays sur plusieurs questions ayant trait aux domaines social, économique, etc.

Dans sa plaidoirie, le président de l’Assemblée Nationale a tenu à présenter à son homologue les multiples opportunités d’investissements qu’offre le marché djiboutien dans le secteur du tourisme car la République de Djibouti abrite l’un des plus beaux sites de plongée sous-marine ou encore l’exploitation du sel et surtout nos gigantesques infrastructures portuaires de dernière génération qui pourraient fortement intéresser les hommes d’affaires russes. Le vice président de la Duma a indiqué qu’Il fallait développer, non seulement le dialogue politique mais aussi le partenariat économique afin d’explorer les potentialités multiples pouvant profiter à nos deux nations. Pour ce qui est du renforcement des capacités des institutions djiboutiennes, M. Zhukov Alexander s’est dit disposé à recevoir davantage d’étudiants et d’officiers des différends corps et ce dans différends domaines. Enfin les deux parties ont convenu de la nécessité de mettre en place un groupe d’amitié parlementaire djibouto-russe qui sera chargé de mettre en œuvre un cadre de coopération future entre les deux parlements et intensifier au mieux les liens séculaires existant entre les deux peuples.