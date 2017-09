Le président de l’Assemblée nationale en visite de travail à Khartoum

Accompagné d’une délégation forte de plusieurs députés et hauts cadres nationaux, le président de l’Assemblée nationale, Mohamed Ali Houmed, s’est rendu samedi à Khartoum, au Soudan, pour y prendre part au 11ème conseil exécutif de l’union interparlementaire UIP-Igad, à la 9ème conférence des présidents et à la 3ème réunion du caucus des femmes parlementaires du 16 au 18 septembre 2017.

A leur arrivée à l’aéroport international de Khartoum, le 15 septembre, le président Mohamed Ali Houmed et sa délégation ont été accueillis par les parlementaires soudanais conduits par le Dr Ahmed Sabah Elkheir, chef du département de l’IGAD du parlement soudanais.Mohamed Ali Houmed et le Dr Ahmed Sabah Elkheir ont eu un premier entretien officiel au salon d’honneur de l’aéroport où ils ont évoqué des questions d’intérêt commun. Dans la matinée du 16 septembre, le président Mohamed Ali et les membres de la délégation djiboutienne ont participé une réunion du conseil exécutif portant sur l’adoption du rapport du 10ème conseil exécutif et une discussion sur le budget de l’Année à venir ainsi que la Présentation du rapport d’audit de l’année précédente. Dans l’après-midi, s’est tenu également un conseil exécutif réunissant le caucus des femmes de l’UIP et les discussions ont généralement porté sur l’amélioration de la condition féminine et surtout la lutte contre le fléau de l’excision qui n’est toujours pas éradiqué. Dans la soirée, un diner officiel a été offert en l’honneur des Invités par les autorités soudanaises.