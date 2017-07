Le président de l’Assemblée nationale participe à la célébration des 1010 ans de Harar

La ville fortifiée de Harar, en Ethiopie, célèbre ces jours-ci le 1010e anniversaire de sa création. La République de Djibouti y a été représentée par le président de l’Assemblée nationale, M. Mohamed Ali Houmed, invité par le président de la région, M. Murad Abdulhadi.

En raison de son histoire millénaire, de ses spécificités culturelles indéniables et de son caractère particulier, la ville de Harar est une région à part entière, au même titre que les autres régions d’Ethiopie. La vieille ville fortifiée que le négus éthiopien Ménélik ne put conquérir que vers la fin du XIXe siècle, fête ces jours-ci le 1010e anniversaire de sa création. La République de Djibouti y a été représentée par le président de l’Assemblée nationale, M. Mohamed Ali Houmed. Le président Houmed était accompagné de notre consul à Diré-Dawa, M. Aden Moussa. Le troisième personnage de l’Etat djiboutien a ainsi répondu à l’invitation de M. Mourad Abdulhadi, président de la région. Au cours de la cérémonie officielle, le président de l’Assemblée nationale a prononcé un discours dans lequel il a évoqué l’histoire millénaire de cette cité médiévale mythique. M. Mohamed Ali s’est exprimé en ces termes : « C’est avec un grand honneur et un réel plaisir que je m’exprime devant vous, vous les habitants de la ville historique de Harar et ses environs, et vous la diaspora, fierté de cette cité médiévale, venue de tous les coins du globe et qui reste, malgré la distance, attachée fièrement à leur mère-patrie comme un enfant peut l’être à sa mère.

Le 1010e anniversaire de la création de la ville de Harar est un événement fort louable qui nous réunit ici aujourd’hui. Ce n’est pas pour rien que la ville mythique, considérée comme 4eme ville sainte de l’islam a été classée au Patrimoine mondial de l’UNESCO en 2006. Tout cela grâce aux hommes et aux femmes issus de la ville, qui sont restés ici ou qui se sont installés ailleurs et qui ont su œuvrer brillamment à la préservation des lieux et de la tradition tout en conservant précieusement l’âme de la cité millénaire. Vous avez su transmettre et valoriser vos coutumes au fil du temps et on vient des 4 coins du monde pour passer les remparts et admirer le cœur de vos traditions, et se laisser déambuler dans les ruelles, portes ouvertes vers le passé. Votre réussite est le fruit de l’unité de votre communauté à travers le temps et l’espace. Vous avez bien compris que pour se tourner vers l’avenir et avancer en toute sérénité dans ce monde moderne, il faut être ancré sur des bases solides. Le devoir de mémoire et le respect de l’histoire s’inscrivent dans une vision éclairée des hommes qui aiment leur pays et qui veulent le mener loi ».