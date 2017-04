Le président de la CAF en visite officielle en Somalie

Elu président de la CAF le mois dernier, Ahmad Ahmad a réservé son premier déplacement officiel à la Somalie ce lundi et mardi. Le dirigeant a promis d’aider à développer les infrastructures du dernier pays africain au classement FIFA (206e) qui rêve de rejouer à domicile après 26 ans d’exil. Le président de la CAF était accompagné du membre du Comité exécutif, M. Souleiman Hassan Waberi qui est également président de la fédération Djiboutienne de football.

Comme il l’avait promis, le nouveau président de la CAF, Ahmad Ahmad, a réservé son premier voyage officiel à la Somalie ce lundi et mardi. A cette occasion, le dirigeant a notamment rencontré le président de la République Mohamed Abdullahi Farmajo et le Premier ministre Hassan Ali Khayre. Après 26 ans d’interruption et de matchs délocalisés à Djibouti, le pays espère à nouveau abriter des matchs internationaux.

Il a été accueilli à l’aéroport de Mogadiscio par la ministre somalienne de la Jeunesse et des Sports, Khadija Mohamed Diriye, le président de la Fédération somalienne de football (SFF), Abdiqani Said Arab et d’autres responsables gouvernementaux.

Lors d’une brève cérémonie de bienvenue à l’aéroport, le président de la SFF, Abdiqani, a déclaré: «C’est un grand jour pour la Somalie et le football somalien. Nous sommes fiers d’avoir ici le président de la CAF. Il a promis que sa première visite officielle sera en Somalie, et il a tenu sa promesse. Nous sommes très heureux d’avoir le président de la CAF ici dans notre pays. Nous accueillons M. Ahmad et le membre du comité exécutif de la CAF, mon ami et mon frère Souleiman Hassan Waberi qui nous a toujours soutenu. Nous accueillons également le personnel du Secrétariat de la CAF et les autres membres de la délégation de la CAF en Somalie “. La Ministre de la jeunesse et des sports, Mme Diriye, a également remercié le président de la CAF pour avoir honoré sa promesse de visiter la Somalie lors de son premier voyage officiel. “Au nom du peuple somalien, du président de la République et du Premier ministre, nous souhaitons accueillir le président de la CAF qui a honoré sa promesse de faire sa première visite officielle en Somalie. Le président de la CAF nous a promis et il a tenu parole “, a déclaré Mme Diriye.

De son côté, le président de la CAF, Ahmad, s’est déclaré satisfait de l’accueil chaleureux tout en espérant des discussions fructueuses avec les parties prenantes pour le développement du football somalien.

“Aujourd’hui, c’est un grand jour pour la Somalie et pour nous tous. Je félicite le peuple somalien et le nouveau gouvernement. La Somalie mérite notre soutien car c’est une partie importante de l’Afrique. J’ai déclaré que nous allons soutenir tous les pays africains, y compris la Somalie. Nous avons beaucoup à faire et il est temps de travailler. Je commence donc officiellement mon travail par la Somalie comme promis. Au nom de la délégation de la CAF, j’aimerais exprimer mon bonheur d’être ici. Je remercie également le ministre somalien de la Jeunesse et des Sports, le président de la fédération, Abdiqani, et le membre du Comité exécutif de la CAF, Hassan Waberi pour leur soutien “, a déclaré Ahmad.