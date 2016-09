Le président d’Afreximbank reçu au palais de la République

Le président d’Afreximbank, le Nigérian Benedict Oramah, a été reçu hier par le président Ismaïl Omar Guelleh. L’entretien a porté sur l’adhésion de Djibouti à cette institution panafricaine fondée en 1993 ainsi que sur les projets de développement qu’elle pourrait financer à Djibouti.

Fondée en 1993 et basée au Caire, Afreximbank est dédiée au financement, à la promotion et au développement des échanges intra-africains et extra-africains. Son président en exercice, le Nigérian Benedict Oramah, en visite de travail à Djibouti, a eu un entretien hier avec le président Ismaïl Omar Guelleh. Au cours de leurs discussions -auxquelles ont assisté le ministre en charge des Investissements, Ali Guelleh Aboubaker, le ministre de l’Economie et des Finances, Ilyas Moussa Dawaleh, et le gouverneur de la Banque centrale de Djibouti, M. Ahmed Osman Ali- le chef de l’Etat et le banquier ont examiné ensemble les secteurs de développement dans lesquels la banque pourrait appuyer Djibouti. La priorité du pays dans le domaine économique étant désormais l’industrialisation, c’est dans ce domaine que le chef de l’Etat a sollicité l’appui de l’Afreximbank.

Le ministre de l’Economie, M. Dawaleh, a d’ailleurs signé les documents par lesquels la République de Djibouti adhère officiellement à l’institution bancaire panafricaine. L’Afreximbank a été créée dans le cadre d’un Accord signé par les États membres et les organisations multilatérales, offrant à la Banque le statut d’organisation multilatérale internationale, et d’une Charte régissant sa structure et son fonctionnement.