Le mot du Président : UNE citoyenneté MODERNE, FORTE ET EXEMPLAIRE

Notre conviction absolue est qu’un peuple ne s’élève que par son caractère et non grâce à la hauteur de ses monuments. Il y arrive si chacun, à son niveau, devient acteur de sa citoyenneté, créateur d’idées, générateur de solidarité et porteur du message universel de paix et d’espoir. C’est ainsi que se bâtit une citoyenneté moderne, forte et exemplaire. C’est ce chemin que nous empruntons, ensemble, en hommes libres, sûrs de notre capacité à réformer autant que de besoin.