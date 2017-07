Première Foire Commerciale Internationale de la République de Djibouti et Forum sur l’intégration Régionale

La Chambre de Commerce de Djibouti commémore cette année 2017 ses 110 ans d’existence et organisera à cette occasion une série d’événements exceptionnels à dimension nationale et internationale.

A travers ces activités, l’Institution souhaite saisir l’occasion des 40 ans du pays, en lien avec l’anniversaire de la CCD, pour attirer sur Djibouti l’attention des partenaires économiques et commerciaux de par le monde, et braquer ainsi les projecteurs sur l’important développement des infrastructures portuaires et logistiques, positionnant le pays comme plateforme de redistribution des marchandises dans la région.

En effet, au niveau des échanges régionaux et internationaux, la CCD prévoit d’organiser à Djibouti du 3 au 7 décembre prochain la première foire commerciale internationale qui mettra en exergue la particularité historique de Djibouti, terre séculaire d’échanges et de commerce.

La foire est ouverte à l’ensemble des entreprises émanant des pays partenaires de la République de Djibouti, dans l’import-export de produits et de services divers.

En marge de cette foire se tiendra un Forum International sur l’investissement privé dans le domaine des infrastructures, pour une meilleure intégration commerciale régionale en Afrique de l’Est. Ce Forum se veut une rencontre économique de haut niveau où seront discutés les enjeux et les principales questions posées dans le cadre des investissements privés des grands projets d’infrastructures intégrées, reliant plusieurs pays.

La Foire, dont les principaux objectifs sont la communication commerciale et le rapprochement des entreprises, pour accroitre les transactions dans cette partie du monde, sera l’activité centrale de ces commémorations. Des animations culturelles et touristiques ainsi que des expositions historiques et artisanales figurent également au programme de cette commémoration.

Au niveau national, la CCD souhaite mettre à l’honneur les régions de l’intérieur du pays en les associant à ces célébrations à travers des événements permettant une valorisation des produits et du savoir-faire de chaque région ainsi qu’une présentation des activités économiques des divers secteurs.