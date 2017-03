Première édition des Grands Concours Scolaires… : Coup d’essai, coup de maître !

Les épreuves finales de la première édition des Grands Concours Scolaires ont tenu en haleine le grand public dans la matinée de samedi dernier. Plus de deux cents élèves issus de tout le pays ont concouru dans les épreuves de mathématiques, de sciences et de théâtre avant les dictées diffusées en direct sur les antennes depuis les studios de la RTD. C’est bien la première fois que des activités périscolaires et des compétitions de cette ampleur sont organisées par le MENFOP. Un vent d’enthousiasme s’est emparé du grand public qui a salué cette belle initiative couronnée de succès. Temps forts…

Suite aux recommandations du colloque sur l’amélioration de la qualité des enseignements-apprentissages, le MENFOP a lancé les grands concours scolaires, dans le courant du mois de février, qui ont impliqué plusieurs milliers d’élèves issus de la capitale et des régions de l’intérieur du pays. Cette première partie des grands concours sont arrivés à leur terme dans la matinée de samedi dernier avec l’organisation de la grande finale. Le Ministère de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle a mis les petits plats dans les grands pour donner à cet évènement toute son importance.

Ils étaient plusieurs centaines d’élèves à se retrouver au centre de formation des enseignants de l’enseignement fondamental (CFEEF), pour composer dans les différentes épreuves.

Au menu des compétitions, des sciences, des mathématiques mais aussi du théâtre et de la dictée. Les équipes finalistes composées chacune de trois élèves issus d’une même classe ont représenté leur établissement, mais également leur circonscription, leur zone pour Djibouti-ville et leur région. C’est dans une ambiance studieuse que les épreuves ont démarré assez tôt dans la matinée. L’application, le sérieux et la rage de vaincre se lisaient sur tous ces visages concentrés et imperturbables des jeunes. De quoi enchanter le ministre Moustapha Mohamed Mahamoud et ses collaborateurs qui ont constaté de visu le bon déroulement des différents concours lors de leur immersion dans les salles d’examens. Carrément bluffé par l’ambiance et l’application des élèves, le ministre a encouragé les compétiteurs venus de tous les horizons. Avant de quitter les salles d’épreuves, il a également eu un mot de bienveillance à l’égard des surveillants et des organisateurs.

Accompagné de son secrétaire général et des membres de son cabinet et des responsables, le ministre a ensuite pris la direction des studios de la RTD pour assister aux épreuves de dictées, retransmises en direct sur le petit écran à travers tout le pays. Il faut dire que près de 60 élèves finalistes des circonscriptions et zones de Djibouti-ville ainsi que des cinq régions ont pris part aux deux dictées, sous le regard attendri et encourageant de leurs enseignants et chefs d’établissements, ainsi que des parents d’élèves, des cadres du MENFOP et des invités d’honneur.

Les élèves de 5ème année ont planché sur un texte extrait d’une œuvre de Jean Marie Gustave Le CLEZIO, tandis que les élèves de 6ème année ont composé sur un extrait du texte Une si longue lettre de Mariama Bâ. A l’issue des dictées, les deux textes ont été projetés aux participants et aux téléspectateurs. Le ministre et les officiels ont salué les prestations des deux animatrices des dictées, en l’occurrence, Mme Nima Mohamed Moussa, inspectrice de l’éducation nationale, en charge de la circonscription Djibouti 1B, et Mme Karima Ahmed Ben Ahmed, professeure de français au Lycée de Djibouti.

Le jury a immédiatement entamé le travail d’anonymat suivi de la correction et les résultats ont été proclamés en direct sur les antennes de la télévision nationale.

Pour ce qui est du théâtre, un jury a auditionné les clubs des différents établissements finalistes dans l’amphithéâtre du CFEEF. Fait marquant, le MENFOP avait pris les meilleures dispositions pour assurer l’accueil et l’hébergement de près de 150 élèves des régions de l’intérieur qui ont trouvé le gîte et le couvert dans les dortoirs et les réfectoires du Centre de formation des enseignants de l’enseignement fondamental.

Un accueil affable a été réservé par la directrice générale du CFEEF, Mme Aicha Farah Iltireh et son staff à ces distingués hôtes du jour.

