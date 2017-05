La Première Dame du Zanzibar visite le CASAF

Dans le cadre de la visite officielle du président du gouvernement révolutionnaire du Zanzibar, Dr. Ali Mohamed Shein à Djibouti, son épouse, la Première Dame de Zanzibar, Mwanamweme Nassor Shamte, a visité le centre d’Action Sociale pour l’Autonomisation des Femmes (CASAF) sis à Balbala.

La Ministre de la Femme et de la Famille, Moumina Houmed Hassan, accompagnée de sa collègue des Affaires Sociales, Mouna Osman Aden, a tenu hier à faire visiter à la Première Dame du Zanzibar, Mwanamweme Nassor Shamte le Casaf, ce centre dédié à la formation des jeunes Djiboutiennes afin de leur permettre d’acquérir une certaine autonomie.

Une troupe de danseurs folklorique a accueilli Mme Mwanamwene et les autres officiels au rythme de différentes danses folkloriques d’animation. Ensuite, sous les pas de la directrice de ce centre, Mme Roda Ahmed Doualeh, Mme Mwanamweme a d’abord visité la pépinière où 10 jeunes filles exercent les métiers de couture et de coiffure. Cette visite de la Première Dame du Zanzibar s’est poursuivie dans les ateliers de couture, de coiffure, d’informatique, d’audiovisuel et de cuisine de la CASAF où des dizaines de jeunes filles acquièrent un savoir-faire qui leur donne les clés d’un avenir plus sûr.

A noter qu’outre les deux ministres et la directrice de ce centre, le président de la commune de Balbala, Wabery Nour Eleyeh, la secrétaire générale du MFF, Mme Yasmine Salem Said, sa directrice du Genre Mme Choukri Houssein Djibah ainsi que son conseiller technique M. Mohamed Abdi Guedi. Finalement, c’est autour d’une pause-café que la visiteuse a écouté un exposé sur l’historique de ce centre par la directrice, Mme Roda. Avant de regagner le Djibouti Palace Kempinsky, Mme Mwanamweme a remercié la ministre de la femme et de la famille pour son accueil.

Rachid Bayleh