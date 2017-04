La Première Dame du Rwanda en immersion au siège de l’UNFD

Dans le cadre de la visite officielle du président Paul Kagamé à Djibouti, la Première Dame du Rwanda, Mme Jeannette Kagamé a été invitée hier par la Première Dame de Djibouti à visiter le siège de l’union nationale des femmes djiboutiennes.

Engagée pour les causes sociales à la tête de l’Union nationale des Femmes djiboutiennes, la Première Dame de Djibouti, Kadra Mahmoud Haïd, a tenu hier à faire visiter ce haut lieu de la condition féminine à la Première Dame du Rwanda, Mme Jeannette Kagamé. Hier à leur arrivée au siège de l’organisation des femmes, les deux « First Ladies », accompagnées de la ministre de la Femme et de la Famille, Moumina Houmed Hassan, ont été chaleureusement accueillies.

Dans la salle de conférence de l’UNFD, avait été prévue une série de discours officiels pour permettre à la visiteuse de marque de se faire une idée du rôle de cette organisation dans la société djiboutienne.

La coordinatrice des programmes de l’UNFD, Roukiya Ali Djama, a évoqué les 40 années passées depuis la création de cette organisation non gouvernementale le 30 avril 1977, ses combats et ses victoires dans le domaine des droits des filles et des femmes de Djibouti. Quant à la ministre de la femme et de la famille, Mme Moumina Houmed Hassan, elle a rappelé qu’en République de Djibouti, les femmes constituaient 50,1% de la population.

Elle a estimé qu’aucune politique de développement humain ne pouvait réussir sans une véritable promotion des droits de la femme et son implication dans le processus de développement et la prise de décision. Elle a souligné que l’UNFD avait réellement transformé le paysage social du pays et permis la reconnaissance des potentiels de la femme djiboutienne dans tous les domaines.

Cette visite de la Première Dame Rwandaise s’est poursuivie dans les ateliers de couture et de cuisine de l’UNFD où des dizaines de jeunes filles acquièrent un savoir-faire qui leur donne les clés d’un avenir plus sûr.

La cellule d’écoute et d’orientation mise en place pour lutter contre les violences conjugales a également été visitée par la Première Dame du Rwanda qui, en fin de matinée, a regagné le Djibouti Palace Kempinsky.

Rachid Bayleh