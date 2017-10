Le Premier ministre reçoit le ministre yéménite du Commerce

Hier, le Premier ministre Aboulkader Kamil Mohamed a reçu en audience le ministre du Commerce du Yémen, M. Mohammed abdoul wahid, en visite de travail à Djibouti.

Le secrétaire général de la primature, M. Naguib Abdallah Mohamed, le conseiller Ali Sillay et l’ambassadeur du Yémen, M. Abdulla Mosslem Kassem Al- Socotry, ont assisté à l’entrevue au cours de laquelle le Premier ministre et le visiteur ont évoqué de nombreux sujets d’intérêt commun.

Le ministre du Commerce et de l’Industrie du gouvernement yéménite a d’emblée tenu à exprimer ses remerciements et ceux du gouvernement et du peuple du Yémen aux autorités et au peuple de Djibouti pour l’amitié, la fraternelle hospitalité offerte aux ressortissants yéménites et pour la coopération qui existe entre les deux gouvernements. La question des réfugiés et la réponse humanitaire nécessaire ont également été évoquées au cours de cette audience. Le ministre yéménite a demandé au Premier ministre que soient accordées des facilités aux voyageurs yéménites et a plaidé aussi en faveur de la reprise de l’exportation de bétail vers le Yémen.

Le Premier ministre AKM a assuré son hôte du soutien permanent des autorités nationales aux réfugiés yéménites. Il a ajouté que la République de Djibouti a été le premier pays à aider les refugiés yéménites et à apporter son aide humanitaire avec la participation de sa population.

Il a en outre dit privilégier la mise en place d’une commission paritaire entre les deux pays pour régler ensemble les différents problèmes rencontrés de part et d’autre.