Le Premier ministre décore le ministre soudanais Abu Bakr Othman et le Cheick saoudien Abdourahman ben Ghanem al-Ghannam

Le Premier ministre, Abdoulkader Kamil Mohamed, a élevé hier au grade d’Officier dans l’ordre du 27 juin deux éminentes personnalités qui ont pris part au Forum des Oulémas et des intellectuels de l’Afrique de l’Est à Djibouti. Il s’agit en l’occurrence du ministre soudanais de l’Irchad et Awqafs, Abu Bakr Othman, et du secrétaire général du ministère des Affaires musulmanes, de la Daawa et de l’Irchad au Royaume d’Arabie Saoudite, Cheick Abdourahman ben Ghanem al-Ghannam. La cérémonie de décorations s’est déroulée en présence du ministre des Affaires musulmanes et de la Culture, Moumin Hassan Barreh.

A l’issue de la remise de ces distinctions honorifiques, les deux récipiendaires ont exprimé leur gratitude au Premier ministre.