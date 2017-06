Le PRAREV publie deux rapports sur la pêche

Au cours d’un atelier organisé samedi, les responsables du Ministère de l’Agriculture en charge du PRAREV ont partagé avec les partenaires les résultats de deux enquêtes sur la pêche.

La cellule en charge du PRAREV, acronyme pour « Programme d’appui à la réduction de la vulnérabilité dans les zones de Pêches côtières », du Ministère de l’Agriculture, a organisé samedi dernier un atelier pour partager avec les partenaires les résultats de l’enquête socioéconomique de base du programme et de l’enquête cadre pêche à Djibouti. Les travaux qui se sont déroulés dans la salle de conférence du palais du peuple ont été l’occasion pour la coordinatrice du programme PRAREV-Pêche, Mme Baydane Mohamed Miyir de rendre publics deux rapports sur la pêche que son équipe vient de produire. L’événement a vu la participation d’une trentaine de personnalités dont notamment le directeur de l’administration générale du Ministère de l’Agriculture, M. Ali Mahmoud Del Waïs qui représentait son ministre à ces assises.

S’exprimant à cette occasion, la coordinatrice du programme PRAPEV, Mme Baydane Mohamed Miyir a souligné que cet atelier constituait l’opportunité de mettre en exergue les actions réalisées par le projet PRAPEV depuis son lancement. Elle a par ailleurs affirmé que ces deux rapports allaient servir de support important dans le cadre de la politique du développement du secteur de la pêche.

Le premier s’intitule « Rapport final de l’enquête cadre du secteur de la pêche à Djibouti » et l’autre a pour thème « étude sur la situation de référence ». Ils mettent en relief la situation de la pêche dans l’ensemble du pays, l’état des récifs coralliens, les voies et moyens de promouvoir la commercialisation des produits de la mer, le renforcement des capacités des pécheurs, des structures ainsi que des cadres juridiques.

De son côté, le représentant du ministre, M. Ali Mahmoud Del a déclaré que la pêche était la première richesse du pays du moment que la république de Djibouti ne dispose d’aucune matière première. Il a profité de l’occasion pour saluer les efforts de l’équipe du projet et les encourager à poursuivre dans cette voie.

A la fin de l’atelier, des exemplaires de deux rapports ont été remis officiellement au directeur de l’administration générale du Ministère de l’Agriculture, M. Ali Mahmoud Del ainsi qu’aux participants de l’atelier.

Notons au passage que les raisons d’être du PRAREV sont de soutenir les populations des zones côtières rurales affectées par le changement climatique, et de promouvoir la cogestion des ressources marines et côtières. Ses objectifs spécifiques sont l’appropriation par la population côtière d’activités plus résilientes, le relèvement du niveau de vie des groupes cibles affectés par le changement climatique. Et ce à travers le renforcement de capacités de leurs coopératives et associations qui devraient aller de pair avec une augmentation des captures de poissons sans affecter l’équilibre de l’écosystème marin. Les bénéficiaires devraient en tirer des revenus confortables. C’est tout le sens du PRAREV qui couvre les régions de Tadjourah et d’Obock, les localités d’Arta, de Loyada et Damerjog ainsi que les zones périurbaines de Djibouti-ville.