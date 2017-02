PRAREV : Un atelier sur la gestion du stock halieutique

Un atelier de sensibilisation sur la lutte contre la pêche illicite non déclarée et non réglementée à Djibouti s’est tenu dimanche dernier au Sheraton. Organisée par la direction de la pêche du Ministère de l’Agriculture, la rencontre est intervenue dans le cadre de la mise en œuvre programme d’appui à la réduction de la vulnérabilité dans les zones de pêches côtières (PRAREV). L’événement a réuni sur place une centaine de participants issus des rangs respectifs d’institutions publiques et d’organisations internationales, d’opérateurs privés du tourisme et de la pêche, des représentants d’organisations de pêcheurs, d’acteurs de la société civile, et d’adhérentes de structures associatives féminines impliquées dans la pêche.

Lutter contre la pêche illicite non déclarée et non réglementé a toujours été l’un des objectifs du gouvernement djiboutien qui, avec l’aide des organisations internationales et des pays amis, multiplie les actions pour parvenir à préserver la biodiversité marine et le stock des ressources halieutiques. Hier justement, le conseiller technique de ministère de l’agriculture, de l’eau, de la pêche, de l’élevage et des ressources halieutiques (MAEPE-RH), Ismail Elmi Habaneh, accompagné du directeur de la pêche, Ahmed Darar, procédait dimanche dernier, au Sheraton, au lancement d’un atelier visant à sensibiliser, à informer et à éduquer les acteurs de la pêche, les usagers de la mer et la population.

La représentante-résidente de la FAO à Djibouti, Emmanuelle Guerne Bleich, et le conseiller technique auprès du ministre de l’Agriculture, Tabarek Mohamed Ismaël, étaient d’ailleurs présents dans la salle de conférence de l’hôtel Sheraton où a eu lieu la cérémonie de lancement de ce séminaire.

Après un mot de bienvenue du directeur de la pêche la parole a été donnée au conseiller technique du MAEPE-RH, Ismail Elmi Habaneh. Il a souligné que l’environnement marin est devenu extrêmement vulnérable à cause de la pression accrue que subissent les habitats (mangroves et les récifs coralliens) et l’écosystème marin dans son intégralité. Il a ajouté que Djibouti est en proie à la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN) qui appauvrit les stocks de poissons, détruit les habitats marins, entraîne une distorsion de concurrence pour les pêcheurs honnêtes et affaiblit les communautés côtières.

Il a indiqué que la gravité des conséquences des pratiques de la pêche illégale sur la pérennité des stocks halieutiques, sur l’écosystème marin et aussi la situation socio-économique des opérateurs de la pêche, la lutte contre la pêche illégale, non déclarée et non réglementée (INN) constitue non seulement pour le PRAREV mais aussi pour la direction de la pêche, une question sérieuse. A l’entendre, la protection du patrimoine halieutique devrait interpeller tout un chacun. Il s’agit, a-t-il dit, de mieux gérer, exploiter et conserver de manière durable les ressources halieutiques. «Je reste convaincu que si nous agissons efficacement, nous remporterons des victoires. La concrétisation de cette victoire passe nécessairement par la mobilisation, l’engagement et l’action de tous. Aussi, je saisis cette occasion pour inviter tous les acteurs de la filière pêche et les partenaires au développement à s’engager dans cette lutte afin de préserver les ressources halieutiques de Djibouti», a-t-il déclaré en substance.

Les bénéficiaires de ces travaux, animés par Philippe Cacaud et Aman Mohamed Miyir, se seront imprégnés d’abord des différents instruments internationaux sur la pêche INN et des enjeux et défis du secteur de la pêche INN à Djibouti à travers la présentation du document de plan d’action national INN.

Rachid Bayleh