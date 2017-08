Postes/TIC : Djibouti et la Somalie décident de renforcer leur coopération

La visite effectuée à Djibouti la semaine dernière par le ministre somalien des postes et des télécommunications a permis aux gouvernements de nos deux pays de signer une convention destinée à permettre de renforcer leur coopération dans ce domaine.

Comme nous l’avions évoqué le premier jour de la visite de travail du ministre somalien des Postes, des télécommunications et des technologies à Djibouti, la République de Djibouti et la République fédérale de Somalie ont décidé de renforcer leur coopération dans le domaine des TIC et des activités postales. Un accord a en effet été signé en ce sens jeudi dernier au ministère djiboutien de la Communication, des postes et des télécommunications à l’issue d’une réunion de travail entre le chef de la délégation somalienne et son homologue djiboutien.

L’entretien entre M. Abdi Youssouf Sougueh et son homologue somalien Abdi Ashur Hassan s’est déroulé en présence du secrétaire général du MCPT, Ahmed Youssouf Elmi, du directeur général de Djibouti Télécom (DT), Mohamed Assoweh Bouh, du directeur par intérim de la Poste de Djibouti, Abdo Saïd, et de l’ambassadeur de Djibouti en Somalie, Aden Hassan Aden.

La réunion a permis aux participants de faire le point sur le séjour de travail de la délégation somalienne au pays. Les deux parties ont ensuite signé une convention de coopération. Les deux ministres ont convenu de faire avancer les négociations entre les deux gouvernements d’une part, et entre Djibouti Telecom et les opérateurs de télécommunications somaliens d’autre part. Cette entente devrait se traduire par un partage de capacités sur le câble sous-marin de fibre optique, dit « Djibouti African Régional Express » ou DARE de son acronyme anglais.

Les deux ministres ont également décidé de promouvoir leur coopération dans divers domaines tels que l’interconnexion régionale, la fibre optique terrestre, la cybersécurité, la réglementation des TIC, les problèmes de signaux transfrontaliers, la gestion du spectre et le plan de numérotation, etc.

Dans une déclaration faite à la presse, le ministre somalien des télécommunications et des Technologies (PTT), M. Abdi Ashur Hassan, a qualifié Djibouti “de partenaire stratégique” qui peut aider la Somalie à amorcer réellement son développement numérique.

Notons enfin que la République de Djibouti a fait des TIC l’un des piliers de son développement économique et accueille actuellement huit câbles sous-marins de fibre optique.