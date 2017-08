Poste : La Somalie ouvre un bureau postal à Djibouti

Le ministre de la Communication, chargé des Postes et des Télécommunications, Abdi Youssouf Sougueh, et le ministre somalien des Postes, Abdoullahi Bileh Nour, ont entériné hier la signature d’un accord sur l’ouverture d’un bureau postal de la Somalie à Djibouti. L’initiative est intervenue au cabinet du MCPT. Elle s’inscrit dans le cadre de la coopération entre la poste de Djibouti et celle de la Somalie.

Le ministre de la Communication, chargé des Postes et des Télécommunications, Abdi Youssouf Sougueh, et le ministre somalien des Postes, Abdoullahi Bileh Nour, ont signé hier un accord de partenariat dans le cadre duquel un bureau postal somalien est désormais opérationnel à Djibouti. La conclusion de ce protocole s’est déroulée au cabinet du MCPT. Et ce, faut-il préciser, en présence du directeur général de la poste de Djibouti, Bahnan Ali Maidal, et de son homologue somalien, Saïd Houki Djama.

Dorénavant, tous les colis et autres courriers en provenance ou à destination de la Somalie passeront par ce bureau.

Après la cérémonie de signature de l’accord, le ministre somalien et les membres de sa délégation se sont rendus au siège de la poste de Djibouti. C’est sous les pas du directeur Bahnan Ali Maidal qu’ils ont visité les différents guichets de l’opérateur postal national. Le haut responsable djiboutien a profité de cette occasion pour donner aux invités de marque des explications sur la fonction de chacun de ces guichets. La visite guidée est suivie d’un point de presse au cours duquel M. Abdoullahi Bileh Nour s’est dit réjoui de la signature de cet accord de partenariat avec la Poste de Djibouti qui contribuera à la renaissance des services postaux de son pays. Il a remercié le gouvernement djiboutien et plus particulièrement le Ministère de la Communication et ses cadres pour leur accueil chaleureux durant les 6 jours de sa visite de travail à Djibouti. Il a souligné l’importance que revêt l’ouverture de ce bureau pour son pays qui a-t-il dit facilitera le transit des courriers et des colis en provenance et à destination de la Somalie.

«A partir d’aujourd’hui, grâce à ce bureau, nos diasporas à l’étranger pourront envoyer et recevoir des courriers ou des colis en Somalie en mettant l’adresse de Mogadiscio par exemple. C’est donc d’ici que les courriers ou les colis en destination ou en provenance de la Somalie arriveront et qu’ils seront réexpédiés par la suite. Nous avons informé l’Union Postale Universelle(UPU) de cet accord entre nos deux postes. L’UPU est une branche de l’ONU qui favorise le bon développement et la coopération des différents systèmes postaux du monde.», a-t-il conclu.

Rappelons que la Poste de Djibouti avait formé l’année écoulée des postiers somaliens dans le cadre des relations bilatérales entre la République de Djibouti et la Somalie.

