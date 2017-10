Post-Scriptum : Valoriser le capital humain

Il n’est de richesse que d’hommes. Et la principale richesse de notre pays est son capital humain. Raison pour laquelle la politique du gouvernement est axée sur la valorisation des ressources humaines. Il importe donc de former des hommes et des femmes capables de relever les défis de demain et servir leur patrie avec passion et dévouement.

Partout dans le monde, les économistes ont montré que le capital humain était une source essentielle de croissance et de compétitivité. La formation professionnelle demeure la clé de voute pour une meilleure insertion sociale. Le futur recrutement par le MENFOP des 20 bacheliers professionnels de la filière technique qui viennent de s’envoler vers le royaume chérifien afin d’y recevoir une formation de deux ans, témoigne si besoin était, de l’adéquation entre formation et emploi qui doit être de mise dans tous les autres départements.

Le Ministère de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle a inscrit la formation professionnelle au rang de ses priorités majeures. Pour ce faire, le Lycée Industriel et Commercial (LIC) demeure une pépinière qui forme des élèves qui, à la fin de leur cursus, peuvent s’insérer dans le marché du travail. Car, il n’est de secret pour personne, les entreprises et les sociétés de la place ont besoin surtout d’employés et de techniciens diplômés et qualifiés.

Aussi, ce département a initié un modèle de coopération avec certains pays comme l’Ethiopie, la Turquie afin de s’inspirer de leur expérience et de donner l’opportunité à des jeunes Djiboutiens d’être formés dans des centres spécialisés.

Les jeunes, qui ont quitté tôt le circuit scolaire ne sont pas en reste et sont formés dans des métiers comme la conduite des gros engins, soudeurs, aide mécanicien, dépanneur en installation de froid et climatisation etc.

Cette politique volontariste de formation professionnelle pour les jeunes résorbera sans nul doute le chômage et permettra à notre pays d’avoir une main d’œuvre qualifiée qu’on pourrait exporter.

Kenedid Ibrahim