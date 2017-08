Post Scriptum : Chronique d’un été agité

Après une pause de quinze jours, le chef de l’Etat a repris le travail au début de cette semaine. Même si la plupart de nos responsables sont absents du territoire national, la reprise du travail par le Premier magistrat du pays marque pour nous la fin des vacances politiques. L’été djiboutien, l’un des plus rudes du monde, tirera aussi à sa fin même s’il n’a pas encore dit son dernier mot. Avec son khamsin brûlant, il constitue la pire période de l’année pour tous ceux qui n’arrivent pas à s’habituer à un climat aussi extrême. En septembre, c’est-à-dire dans quelques jours, les vacanciers, surtout les « Aoûtiens », comme on dit en France, seront massivement de retour au pays ; les enfants reprendront le chemin de l’école, le ferry MBK reprendra ses navettes, le parlement légiférera de nouveau, le climat s’adoucira, bref, tout redeviendra normal. Cet été 2017 aura été marqué par les spectaculaires incendies de Balbala et la formidable chaîne de solidarité qui s’est mise en place ensuite pour reloger les sinistrés, renouveler leurs stocks de vivres et les aider à repartir du bon pied. Cette malheureuse affaire a démontré aussi que les fraudes dont se plaint depuis toujours le fournisseur national d’électricité, EdD, sont bien réelles et sont pratiquées à grande échelle. Un peu comme ces pauvres bougres nigérians qui attaquent les pipelines à coups de pioche pour se servir en carburant, certains de nos concitoyens se fournissent directement en énergie à partir des poteaux électriques. A leurs risques et périls. Depuis le 18 Juillet, appuyée par les forces de police, EdD est sur le terrain et traque les fraudeurs. L’été 2017 n’ a pas encore fini de nous surprendre.

ABS