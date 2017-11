Portrait Hassan Mohamed Kamil : Le parcours d’un battant

Marié et père de 8 enfants, Hassan Mohamed Kamil est né le 3 février 1965 à Djibouti où il a effectué ses études primaires et secondaires. Il a débuté sa carrière professionnelle en tant qu’enseignant, d’abord dans le chef-lieu d’Obock de 1984 à 1994, puis dans les écoles publiques de Medeho dans la même région, Sagallou dans la région de Tadjourah, Dikhil, Gachamaleh, Arhiba et Ambouli dans la capitale. Un sans-faute qui a propulsé Hassan Mohamed Kamil au poste de conseiller pédagogique. Une fonction qu’il exerça durant cinq ans, jusqu’en 1999.

Gravissant les échelons, il a été successivement professeur d’EPS, responsable du sport scolaire dans l’éducation nationale, chef de service des sports et de la culture en mars 2013 et, trois mois plus tard, directeur de l’enseignement privé et associatif.

Féru du ballon rond, sport roi à Djibouti, Hassan Mohamed Kamil est footballeur de 1979 à 1990, évoluant sous plusieurs maillots, dans le championnat national depuis les cadets jusqu’aux séniors. Il a également été entraîneur de plusieurs équipes et en sélections nationales de 1993 à 2001, puis directeur technique national de la FDF.

Premier instructeur technique djiboutien de formation de la FIFA-CAF avant d’être directeur d’éducation de la CAF, il fut aussi de 2012 à 2013 secrétaire général de la FDF, vice-président de la commission du sport scolaire en 2013 et membre de la commission technique de la CECAFA en 2014.

Riche de ce parcours et de l’expérience acquise, Hassan Mohamed Kamil a été nommé en mai 2016 secrétaire d’Etat à la Jeunesse et aux Sports. Il est l’homme qu’il faut pour impulser un nouvel élan susceptible de promouvoir le sport national et l’intégration de la jeunesse. Il a tous les atouts pour insuffler une nouvelle énergie au département ministériel de la jeunesse et des sports.