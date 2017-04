Portrait d’artisan : Hassan Bogoreh Aden Peaussier de père en fils

Une équipe de la rédaction a visité un vendredi après midi du début du mois de décembre, l’atelier de l’artisan Hassan Bogoreh sis au quartier Barwaqo de Balbala. Dès notre arrivée sur les lieux, l’artisan vêtu d’un blouson, d’un chapeau et de souliers en peau de chèvre nous accueille. Après des accolades amicales, il nous ouvre les portes de son atelier.

Il est visiblement enchanté de voir des professionnels de la presse écrite s’intéresser à cet atelier de produits faits en cuir de peau de chèvre. L’homme nous a montré une large variété de coutures en cuir massif et totalement made in Djibouti. Cela va du veston, au chapeau, et au porte-monnaie et porte-clés, des sacs à mains de plusieurs sortes, la gourmette, l’étui à portable, la trousse, les chaussures, les bibelots, les objets artisanaux, un large éventail à n’en plus finir.

De fourrures abondantes et soyeuses, dans lesquelles il a investi pour perpétuer une tradition et un vieux métier qu’il a hérité. En effet, son père ainsi que son oncle étaient des peaussiers et réalisaient des sandales ou des objets utilitaires pour la population de la localité de Guestir. Né en 1983 dans ce village du district d’Ali Sabieh, Hassan Bogoreh Aden nous append d’emblée qu’entre lui et l’art de manier les peaux, c’est une vielle histoire d’amour. Une flamme qui s’est allumée dès ses années tendres. Tout jeune, vers le milieu des années 2000, Hassan était écolier et fréquentait le collège Al Nabawi de Balbala lorsqu’il commence à fabriquer son propre cartable. C’est le début. Il évoluera dans sa carrière ettravaillera inlassablement pour maitriser les gestes et les techniques des tannages et des découpages des peaux.

Ce n’est qu’en 2008 que sa passion se transforme en un métier. Il se consacre pleinement au travail du cuir avec des débuts assez difficiles faute de moyens matériels suffisants.

En effet, avec un fil et une aiguille seulement, il n’aurait jamais réalisé tous ces produits qui garnissent son atelier à savoir ces vestons, ces cartables, ces chaussures, ces sacs à main…etc.

Il profite en 2013, d’une campagne pour promouvoir l’artisanat et les petits commerces lancée par la chancellerie des USA et bénéficie de quelques équipements et des outillages (Machine à coudre, limes, pose-rivets, boutons pressions, pose-œillets, abat-carre,….etc,) essentiels pour son art. Il parvient ainsi à se lancer dans la fabrication de masse pour couvrir une demande de plus en plus croissante de sa clientèle. Des djiboutiens ainsi que des résidents étrangers se pressent devant sa porte pour lui acheter ses produits.

Actuellement, Hassan a l’ambition d’élargie son savoir-faire et souhaite avoir une formation dans une fabrique industrielle pour acquérir toutes les maîtrises nécessaires.

Hassan Bogoreh est en outre un exemple de générosité, il partage son savoir-faire en dispensant des cours de formation en artisanat à des jeunes de son quartier, qui sont passionnés par la vie nomade, ses matériels et les objets les plus caractéristiques.

Rachid Bayleh