Porteur d’un message écrit du président Guelleh : Le ministre de la Défense reçu par le roi Salman d’Arabie saoudite

Après avoir eu des réunions de travail avec de hauts responsables saoudiens, le ministre de la défense, M. Ali Hassan Bahdon, en visite de travail en Arabie saoudite à la tête d’une importante délégation composée d’officiers généraux, a été reçu hier au palais royal d’Al Yamamah de Riyad par le roi Salman Bin Abdoulaziz.

La rencontre entre le ministre et le Gardien des deux saintes mosquées a eu lieu en présence du prince héritier du royaume et vice-Premier ministre, Son Altesse royale Mohamed Ben Nayef et du ministre d’Etat Ibrahim Ben Abdelaziz Al-Assaf et le ministre des Affaires étrangères Nazar Ben Oubeid Al Madani.

Côté djiboutien, l’entretien a eu lieu en présence du chef d’état-major de la Défense, le général Taher Ali Mohamed, de notre ambassadeur à Riyad, Dya-Eddine Saïd Bamakhrama et de plusieurs officiers des Forces armées djiboutiennes. Le ministre a d’emblée remis au monarque un message écrit du président Guelleh avant de le remercier de l’accueil chaleureux reçu en terre saoudienne depuis le premier jour de sa mission. Il a ensuite exprimé au roi sa satisfaction quant au bon déroulement de sa mission. Le roi et son hôte ont ensuite évoqué les relations solides et anciennes entre les deux pays. Le roi a demandé au ministre de transmettre ses salutations fraternelles au président Ismaïl Omar Guelleh.