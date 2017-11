Police nationale/Interpol : Aux grands stratagèmes terroristes, les grandes anticipations policières

Organisée par la police nationale en collaboration avec Interpol, une conférence régionale sur la lutte contre le terrorisme a démarré hier ses travaux au Kempinski. Ces assises de 3 jours ont pour objectif de permettre aux participants de déjouer les stratagèmes des terroristes étrangers. Il s’agit pour ces professionnels, issus des rangs respectifs de différents services de police et de sécurité de la région, de prévenir et d’éradiquer les menaces d’insécurité d’une manière coordonnée et efficiente avec les outils d’Interpol mis à leur disposition.

Le directeur général de la police nationale, le colonel Abdillahi Abdi Farah a présidé l’ouverture d’une conférence régionale sur la lutte contre le terrorisme étranger, hier au Sheraton.

D’une durée de 3 jours, ces assises réunissent des participants issus de 13 pays, dont Djibouti, la Somalie, l’Éthiopie, le Kenya, l’Ouganda, la Tanzanie. Notons la présence à leurs côtés des spécialistes d’Interpol.

Organisée par la police nationale en collaboration avec Interpol, cette conférence a pour objectif de permettre aux professionnels des services de police de la région de déjouer les stratagèmes des terroristes étrangers. C’est tout le sens du projet, intitulé « Baobab », qui est centré sur l’identification par le biais des techniques de biométrie policière des terroristes étrangers, leurs soutiens logistiques et leurs réseaux.

Tout au long de la conférence, les participants auront l’occasion de mieux se connaître car ils font partie de la communauté africaine des renseignements, appelée à se spécialiser dans le contre-terrorisme. Il appartient également aux uns et aux autres de mieux conjuguer leurs efforts de manière concertée pour remédier efficacement au constat de désorganisation sécuritaire dans cette partie du monde.

“Je suis convaincu que dans une démocratie et un pays en paix, le rôle de nos institutions de sécurité est important pour le maintien de la paix et le sauvegarde de la sécurité”, a déclaré le directeur général de la police nationale dans son discours d’ouverture de cette rencontre.

Aussi, le colonel Abdillahi Abdi Farah a précisé que les institutions djiboutiennes avec l’appui d’organisations régionales et internationales représentaient une force sur laquelle souhaite compter notre région pour éradiquer les causes de certains conflits susceptibles de semer le chaos avec leur lot de crimes odieux qui vont de pair avec les crises économiques et humanitaires.

Le haut responsable djiboutien a en outre mis l’accent sur les nombreuses menaces de déstabilisation causées par les mouvances terroristes « C’est la raison pour laquelle nous devons prendre conscience de l’importance que revêt une riposte coordonnée des forces de police et de sécurité pour nos pays», a-t-il martelé avec insistance devant l’assistance réunie hier au Sheraton.

On retrouve des échos similaires dans l’intervention faite sur place par le représentant d’Interpol. Citons en l’occurrence François Perrenoud qui a mis en exergue les enjeux de cette conférence régionale sur la lutte contre le terrorisme. « Ce séminaire nous permettra d’anticiper et de réagir aux menaces d’insécurité, de les prévenir et les traiter d’une manière efficiente notamment avec les outils d’Interpol mis à notre disposition » a-t-il déclaré en substance.

Au terme de cette conférence, un rapport analytique basé sur les informations et les données recueillies au cours de ces trois jours sera rédigé par un analyste d’Interpol et transmis aux pays membres.

N. Kadassiya