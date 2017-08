Police Nationale/Forces Armées Chinoises : Le comandant de la base militaire chinoise visite l’académie IFA de Nagad

Le directeur général de la Police Nationale, le Colonel Abdillahi Abdi Farah a reçu hier à l’académie de police Idriss Farah Abaneh, une importante délégation de la base logistique de l’Armée Populaire de Libération « APL », conduite par le senior capitaine Liang Yang, commandant de la base chinoise stationnée à Djibouti pour une première réunion de prise de contact.

A son arrivée à l’académie de police Idriss Farah Abaneh, la délégation militaire chinoise a reçu un accueil des plus chaleureux de tous les officiers et hauts gradés de la police nationale.

Cette première visite de travail et d’information a débuté par une première réunion durant laquelle une présentation générale des différentes missions et activités de la police a été faite aux profits de la délégation militaire chinoise par les officiers supérieurs de la police nationale.

La présentation qui a été faite en anglais a mis en exergue les formations offertes au sein de l’académie pour les policiers djiboutiens mais également somaliens. « Nos forces sont déployées dans plus de huit pays partout dans le monde, aussi bien en Haïti qu’en Côte d’Ivoire, et la mission de ces hommes est avant tout de partager leurs connaissances avec leurs pairs »a déclaré le colonel de la police nationale.

La visite de la délégation militaire chinoise à l’académie de police Idriss Farah Abaneh s’est poursuivie par une séance de démonstration de tir du commandant de la base chinoise et du directeur de la police nationale, en présence du directeur des renseignements généraux et de l’immigration le colonel A. Ibrahim Gona.

Cérémonie de remise de diplômes aux jeunes recrues de la police nationale. La visite de la délégation chinoise a coïncidé hier avec la cérémonie de fin de formation de plus de 160 jeunes recrues de la police nationale.

Après une formation de deux ans, ces jeunes diplômés de l’université de Djibouti se sont vu remettre hier le précieux sésame leur permettant de poursuivre une carrière dans la police nationale. Ces jeunes ont bénéficié durant ces deux années de formation d’un apprentissage de base complet avant d’intégrer les différents services de police. « Certains d’entre vous seront amenés à devenir des hauts gradés de la police nationale dans le futur, et c’est pour cela que je voudrais vous féliciter », a déclaré le DGPN.

Visite au centre de commandement de la Police Nationale. La journée au pas de charge du commandant des forces chinoises stationnées à Djibouti s’est poursuivie au centre de commandement de la Police Nationale, qui se trouve au sein de la direction générale de la police nationale, située le long de la route d’Arta. Cette salle permet de gérer les événements où sont engagés différents services. Elle permet au commandement de coordonner les actions des différentes unités engagées sur le terrain des opérations simultanément. Les officiers supérieurs de la police ont ainsi présenté à la délégation chinoise les différentes caméras stationnées aux frontières. Le centre de commandement de la police nationale est le principal centre de surveillance territoriale de la police nationale, à travers tout le pays.

Par la suite la délégation chinoise a été conduite dans les bureaux du directeur général de la police nationale, pour une présentation sommaire des missions de la police nationale.

Les différentes missions de maintien de la sécurité du territoire, les partenaires, la collaboration avec les différentes institutions étrangères ont été présentés. La collaboration avec Interpol a aussi été soulevée.

Dans une brève déclaration, le directeur général de la police nationale, le colonel Abdillahi Abdi Farah, s’est réjoui de la visite du senior capitaine Liang Yang, commandant de la base chinoise stationnée à Djibouti.

Il a indiqué que les relations sino-djiboutienne se développent davantage de jour en jour et, ce dans tous les domaines. « Notre rencontre avec le chef militaire de la base chinoise nous a permis de présenter le rôle de la police pour créer une lien entre nos institutions. Cette visite nous a aussi permis de nouer des relations pour renforcer l’amitié entre les deux institutions en charge de la sécurité » a précisé le directeur de la police nationale. Par ailleurs, le colonel Abdillahi Abdi a ajouté que sur le plan militaire, les équipements dont dispose la police nationale étaient presque tous d’origine chinoise. « Il existe une relation plus profonde entre nos deux états et je voudrais préciser, que nous, responsables de la sécurité, nous mettons en place la volonté politique mis en place par nos deux gouvernements et à travers eux, les deux présidents » a-t il indiqué.

Cette première rencontre avec la délégation des forces chinoises stationnées à Djibouti s’est clôturée par la traditionnelle cérémonie d’échange de cadeaux. A cette occasion, le commandant Liang Yang a remis au colonel de la police, un set de porcelaine chinoise, tout en précisant que le mot « Chine » voulait dire en mandarin « porcelaine ».

N. Kadassiya