Police Nationale : « Le passeport électronique ne sera plus valable à compter du 31 décembre 2017 »

Le directeur général de la police nationale, le Colonel Abdillahi Abdi Farah, a effectué hier une sortie médiatique dans laquelle il appelle tous les Djiboutiens à procéder au renouvellement de leur passeport. Les anciens passeports électroniques ne seront plus valables à compter du 31 décembre 2017.

« A trois mois de la nouvelle année, je voudrais rappeler à nos compatriotes que les anciens passeports électroniques ne seront plus valables, à partir du 1er janvier 2017. En effet, à la date du 31 décembre 2017, plus aucun passeport électronique ne sera accepté. Je voudrais porter à la connaissance de nos compatriotes que pour faciliter les procédures de délivrance des passeports, ils ne doivent pas attendre les derniers jours pour procéder au changement de leur passeport. Vous avez encore trois mois. Ce passeport biométrique renferme les renseignements personnels de chaque citoyen djiboutien et lui permet de voyager tranquillement partout dans le monde. Le monde évolue et notre pays n’est pas en reste.

A la fin de cette année, les anciens passeports électroniques ne seront plus acceptés, j’exhorte les citoyens djiboutiens à prendre leurs dispositions. Si vous vous trouvez à l’extérieur du pays, vous pourrez réclamer vos documents de voyage auprès de nos ambassades. Si notre pays n’est pas représenté dans votre pays de résidence, vous devez vous rendre dans la chancellerie la plus proche de votre pays de résidence, ou sinon revenir à Djibouti. Certains commerçants ou personnes qui voyagent beaucoup se plaignent du passeport biométrique de 32 pages. Je voudrais les rassurer en leur rappelant qu’il est désormais possible d’acquérir un passeport comportant 48 pages. Ceci leur permettra de garder leur passeport plus longtemps. Djibouti, à l’instar des autres pays du monde doit s’adapter à la réglementation internationale. Il existe un organisme international qui est chargé de l’aviation civile et des voyages. Il s’agit de l’OACI (Organisation Aviation Civile Internationale. Cette organisation avait préconisé un certain nombre de mesures pour permettre aux voyageurs honnêtes du monde de se déplacer partout en toute sérénité. Et parmi ces mesures l’on peut trouver comment mettre à sa disposition des documents de voyage lui permettant de voyager sereinement.

Néanmoins on a constaté que l’ancien passeport écrit à la main était sujet à des falsifications par des personnes malveillantes qui utilisaient des passeports d’autres personnes et commettaient par la suite des crimes. C’est dans ce sens que les responsables ont décidé que pour une meilleure sécurité il était important de mettre en place des passeports difficilement falsifiables. C’est la raison pour laquelle ils ont recommandé dans un premier temps de passer du passeport manuscrit au passeport électronique, ce que nous avons fait en 2009. Maintenant on nous a lancé un ultimatum disant que si prochainement les passeports biométriques n’étaient pas mis en circulation, certains pays n’accorderont plus de visas à nos ressortissants. Et pour ne pas voir les Djiboutiens bloqués et privés de leur activités nécessitant des voyages, il a fallu faire un effort et mettre en place ce passeport biométrique à l’instar des grands pays du monde. C’est une garantie supplémentaire qui facilite le déplacement de nos concitoyens. »

Propos recueillis par N. Kadassiya