Police Nationale : Une force moderne en phase avec son époque

Créée le 22 juin 1977, la police nationale est devenue au fil du temps une force publique de référence dans la sécurisation des biens et des personnes sur toute l’étendue du territoire national. Celle-ci a connu une nouvelle impulsion dans son processus de développement, notamment la modernisation de ses infrastructures sous le commandement du colonel Abdillahi Abdi Farah.

Le président de la République, M. Ismaïl Omar Guelleh, a parrainé la cérémonie de célébration du 40ème anniversaire de la création de la police nationale, lundi 26 juin dernier au sein de l’Ecole de Police « Idriss Farah Abaneh ». L’événement y a regroupé l’ensemble des membres du gouvernement, dont le premier ministre, Abdoulkader Kamil Mohamed, le ministre de l’intérieur, Hassan Omar Mohamed. Notons aussi la présence sur les lieux des représentants du corps diplomatique, des hauts gradés militaires nationaux, et de leurs homologues des forces étrangères déployées sous les cieux djiboutiens.

La cérémonie du quarantième anniversaire de la police nationale a débuté par le traditionnel dépôt de gerbes par le président Guelleh devant la stèle dédiée à la mémoire des martyrs tombés au champ d’honneur dans l’exercice de leurs fonctions et la défense de l’intégrité territoriale du pays.

…Courage et Dévouement, la devise de la police nationale. Après la diffusion d’une vidéo relatant les activités de la police nationale, le colonel Abdillahi Abdi Farah a prononcé un discours dans lequel il a mis en exergue le travail fort louable que les femmes et hommes sous son autorité effectuent pour assurer la sécurité des biens et des personnes au quotidien. Il a ensuite soulevé les efforts de modernisation de son institution qui s’est dotée de matériels de dernière génération dans la lutte contre la falsification et contrefaçon des passeports et d’autres documents officiels L’officier supérieur n’a pas manqué d’exprimer sa profonde reconnaissance au chef de l’Etat qui a apporté un soutien sans faille dans la concrétisation de ses avancées majeures.

Prenant la parole à son tour, le ministre de l’intérieur a retracé l’histoire de la police nationale qui a toujours été une institution au service du peuple comme l’indique sa devise : « Courage et Dévouement ».

En dernier lieu, le président de la République a rappelé le rôle crucial que la police nationale remplit quotidiennement dans la sécurisation des biens et des personnes sur toute l’étendue du territoire national. « Si tous les jours, nous nous levons dans un pays en paix, si les commerces ouvrent le matin tranquillement, c’est grâce au dévouement des hommes et des femmes de la police nationale », a-t-il déclaré en substance. Le chef de l’Etat a également exhorté les forces de police à faire preuve d’impartialité dans l’exercice de leurs fonctions.

Après les discours, il a été procédé au traditionnel défilé des troupes à pied de la police nationale. La journée de célébration du quarantième anniversaire de la police nationale s’est clôturée par la visite des infrastructures fraichement construites au sein de l’Ecole de Police Idriss Farah Abaneh (EPIFA). Cette académie dispense depuis 1982 de formations initiales et continues pour les nouvelles recrues dans divers domaines de l’antiterrorisme et la lutte contre l’immigration. Elle a acquis au cours des dernières années un savoir-faire technique dans divers domaines. D’où la réputation avantageuse qui devance aujourd’hui l’EPIFA au niveau régional.

Créée le 22 juin 1977, la police nationale est devenue au fil du temps une force de sécurité de référence sur la scène nationale. Celle-ci a connu une nouvelle impulsion dans son processus de développement, notamment la modernisation de ses infrastructures sous le commandement du colonel Abdillahi Abdi Farah. Outres l’académie de police qui s’est imposée comme un grand centre de formation au niveau régional, la police nationale dispose d’un centre de transmissions ultra moderne qui facilite et sécurise le partage d’informations sensibles entre les agents de ses différents départements. Citons la police des frontières et de l’immigration, la police technique et scientifique, la brigade de la sécurité routière, la police judicaire et celle administrative, et les unités d’intervention rapide communément appelées «RAID».

N. Kadassiya