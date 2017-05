Poitiers/ « Monde en Fête » : L’association Addis fait briller les couleurs de Djibouti au « Toit du Monde »

Une correspondance de Houmed Daoud

A Poitiers, la journée du Dimanche 21 MAI 2017 a été marquée par une fête annuelle organisée par l’association le Toit du Monde. L’Amicale des Djiboutiens pour le Développement, l’Intégration et la Solidarité (ADDIS), a participé pour la 3ème année consécutive à ce rendez-vous du monde associatif auquel ont participé plus de 50 associations locales. Les Djiboutiens de Poitiers se sont déplacés massivement pour animer le stand de Djibouti. La responsable technique de l’organisation, Madina Bourhan Aref, n’étant jamais à court d’idées, l’association Addis ne s’est pas contentée d’une présence ordinaire puisque son stand a attiré une foule de visiteurs grâce aussi à Emeli Mohamed Aden qui était en tenue d’apparat, le visage couvert de bijoux tout droit commandés de Djibouti pour la circonstance. Les produits artisanaux de Djibouti étaient en vente sur place. Les samboussa, les beignets et la délicieuse recette à base de riz étaient proposés aux visiteurs. Le tout, pour renflouer les caisses de l’association. Le drapeau djiboutien couvrait partiellement le mûr du stand en arrière-plan. Les filles ont chanté, tandis que le célèbre chanteur djiboutien Issé HAROUN les a accompagnés à la guitare, pendant qu’un autre artiste, Omar Djibouti reprenait en choeur avec les filles les morceaux de chants traditionnels. Tout le monde s’accorde à dire et à penser, que les plus belles femmes du continent noir se trouvent sur la Corne de l’Afrique, singulièrement à Djibouti. Démonstration a été faite, puisque nos compatriotes ont été complimentées toute la journée par chaque visiteur du stand.

Le succès de cette journée revient aux efforts conjugués des uns et des autres, mais le bureau de l’ADDIS tient à exprimer sa profonde et sincère gratitude à Saïda Mohamed Aref, Fayza Meeké Outo, Kadiga Ali Ibrahim, Fato Ali. Une profonde reconnaissance de l’ADDIS est adressée au jeune Mohamed Abas Mohamed qui ne ménage aucun effort pour prêter main forte à l’association en toutes circonstances. Le précieux concours – technique -, de Mohamed est d’une valeur inestimable valeur. Pour finir, toutes les Djiboutiennes et Djiboutiens, ont hissé haut les couleurs de leur pays.

Houmed DAOUD