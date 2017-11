Le point avec Souleiman Hassan Waberi Président de la FDF

Si les meilleurs sont ceux choisis, logiquement la formation que vous donnerez aux arbitres sera de qualité sans aucune discrimination entre les hommes et les femmes. Je peux vous assurer que nous ne ménagerons aucun effort pour vous accompagner dans cette quête d’excellence et d’utiliser les meilleurs parmi vous dans nos cours et compétitions de la CAF. Comme je l’ai dit pendant les cours d’arbitre et d’instructeur physique de la CAF qui ont eu lieu au Caire, le nouveau président de la CAF et son comité exécutif sont déterminés à augmenter les indemnités des arbitres et des évaluateurs d’arbitres qui seront à partir de l’année prochaine payés directement par la CAF et non plus par leur fédération. Les priorités de la CAF et les nôtres sont de consacrer plus de ressources au développement de l’arbitrage, de mettre en place un département d’arbitrage avec un personnel compétent et professionnel, de promouvoir l’arbitrage féminin, de créer une élite d’instructeurs techniques et physiques.