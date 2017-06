Le point avec …Raho Ali Ahmed Enseignante-chercheur à l’Université de Djibouti

« Les coopératives sont le levier du développement économique et social des régions »

Le débat sur la création des richesses et des emplois a été, longtemps, monopolisé par l’entrepreneuriat que beaucoup connaissent sous le nom de la création d’entreprise. Beaucoup de nos concitoyens ne savent pas qu’il existe un autre modèle d’entreprise qui réussit : les coopératives. Ces dernières ont été et sont le levier du développement économique et social des régions dans lesquelles elles sont implantées. Ce programme va permettre à ces associations d’adopter ce modèle et de devenir, donc, des coopératives. En effet, passer d’association à coopérative les aiderait fortement dans leurs activités. En premier lieu, elles deviennent formelles et peuvent donc bénéficier d’avantages considérables accordés aux coopératives par le gouvernement Djiboutien.

En second lieu, elles deviennent plus organisées, plus efficaces en termes d’achat, de production, de transformation et de vente. Ainsi, elles garantissent une rémunération juste à leurs membres. Grâce aux bénéfices générés par les activités de ses membres, une coopérative construit les infrastructures nécessaires à son bon fonctionnement et créent donc des emplois (travailleurs pour les travaux de construction, corps administratif pour sa gestion, transporteurs etc.) Elles créent ensuite des facilitations aux familles de leurs membres : construction d’écoles dans les localités pour éviter que les enfants ne fassent trop de kilomètres pour se rendre à l’école ; construction de puits pour faciliter l’approvisionnement en eaux ; construction de dispensaires pour les soins. La région devient, alors, réellement, habitable. Pour le moment, nous sommes à la première étape de ce projet mais nous avons déjà eu des retours positifs à Tadjourah où nous avons commencé. L’effort ne s’arrête pas là, il faut continuer sur cette lancée parce que la coopérative peut améliorer la vie de nos concitoyens même dans la capitale ».

Propos recueillis par Rachid Bayleh